Flor Peña mostró el momento en que su pareja le propuso matrimonio: "Obvio"

La actriz compartió un video en su cuenta de Instagram que muestra el momento en que Ramiro Ponce de León le expresó su amor.

Florencia Peña compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram en el que se puede ver cómo su pareja le propone matrimonio. Ramiro Ponce de León sacó su costado más tierno y utilizó un modo a la vieja usanza para llevar adelante su iniciativa.

La actriz de Casados con Hijos les mostró a sus seguidores cómo fue el momento en que recibió la propuesta, tras nueve años de relación con el salteño. En el clip que compartió, Florencia abre una caja que le fue entregada por el padre de su hijo menor, Felipe, y lee una carta que la hace emocionar hasta las lágrimas.

"¿Eso es un sí?", le preguntó su pareja, a lo que la celebridad respondió de manera positiva. "Obvio", soltó mientras abrazaba a Ramiro. Acto seguido, el salteño sacó una pequeña caja con un anillo en ella y lanzó un divertido comentario sobre el tamaño del mismo: "Espero que te entre". Entre risas, Ponce de León le colocó la alianza a su pareja en el dedo anular de su mano izquierda y se relajó al notar que le quedó perfecto.

Varias celebridades respondieron al posteo de la conductora de televisión y felicitaron a la pareja: "Qué alegría. Los quiero", Marcelo Polino; "Está súper bendecido ese casamiento", Pity La Numeróloga; "Me muero muerta. Esto necesita una despedida de soltera acorde", Noe Antonelli.

El duro relato de Flor Peña sobre su separación de Mariano Otero

Peña y Otero estuvieron en pareja durante más de diez años y, de un día para el otro, el músico le dijo a la actriz que ya no quería seguir. "Creí que se llevaban parte de mi cuerpo. Que me arrebataban la felicidad. Colapsé, juro que deseé moriro veía salida. Llegué a pesar 46 kilos. Entraba en un pozo profundo y mis hijos, que me necesitaban, eran el motivo por el que debía poder", comentó Florencia en Infobae y aclaró que recibió ayuda psiquiátrica tras su ruptura con el padre de sus hijos mayores, Tomás y Juan.

La actriz necesitó de un acompañante terapéutico por la gravedad de su caso: "Él llegaba, charlábamos un rato en la cocina. Me escuchaba. Me daba una mirada masculina sobre el tema, que me interesaba. Después se quedaba sentado en el sillón y yo me iba a la cama. Si necesitaba algo o en algún momento de la madrugada me sobresaltaba, le mandaba un mensaje, él subía y me calmaba".