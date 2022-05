Flor Peña le respondió a Marina Calabró y desató una guerra mediática: "No le da"

Flor Peña destrozó a Marina Calabró tras sus picantes críticas al programa que conduce en América TV.

Flor Peña no se guardó nada y volvió a apuntar con todo contra Marina Calabró por sus picantes críticas a LPA (La pu*@ ama). "No puede o no le da y se le sale la envidia", disparó, filosa, la nueva conductora de América TV, una de las apuestas de la señal para el prime time.

El debut de Flor Peña en la pantalla de América generó mucha repercusión y un sinfín de críticas, entre las que se destacaron los fuertes cuestionamientos por parte de Jorge Lanata y Marina Calabró en el programa que el periodista conduce en Radio Mitre. Entre otras cosas, dijeron que el programa de Peña les había dado "vergüenza ajena" y que el trabajo de la conductora había sido muy malo.

Lejos de quedarse callada, Peña les contestó en su programa de América TV y también en diálogo con Socios del espectáculo. La conductora se plantó y explicó su enojo: "Hay cosas que se naturalizan y que se dan por hechas. Como que bueno, si me critican no está mal. Es algo que se puede hacer, las reglas del juego. Y no, no es así. No lo voy a dejar pasar, para nada. Y voy a responder con todo".

"Ella quiere ser vedette, quiere ser primera vedette. No le interesa ser periodista, quiere ser vedette. Y habla desde ahí", disparó durísima contra Marina Calabró. Pero lo más picante llegaría a continuación cuando Flor Peña opinó qué motivaba a la hija menor de Juan Carlos Calabró a criticarla de esa manera: "Como se ve que no puede, o que no le da, se le sale la envidia. Se le nota la envidia por los poros".

"Uno puede criticar el trabajo de alguien, ponele, si no te gusta alguien lo podés decir, pero educadamente. Ahora meterse conmigo así no, no lo voy a permitir", cerró Flor Peña, muy molesta con los fuertes comentarios que recibió por parte tanto de Calabró como de Lanata, a quienes también atendió en su programa.

Las críticas de Jorge Lanata a Florencia Peña tras el debut de su programa

"Vi gran parte del programa de Florencia Peña. Tardó como 12 minutos en empezar. ¿Por qué? ¿Qué tenía para decir? No quiero que se mezcle lo que uno pueda pensar políticamente de Peña", comenzó su descargo el conductor de Lanata Sin Filtro. Y agregó: "Pero, ¿vieron cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso y le daba vergüenza ajena? Peña, no sos Susana (Giménez). ¿Por qué no tratás de ser Peña?". Por su parte, Marina Calabró agregó: "Este programa, así como está planteado, pone en riesgo su carrera".