Flor Peña le mandó una foto íntima al médico de su hijo por error

Flor Peña contó que vivió un momento verdaderamente incómodo con la pediatra de su hijo al mandarle una foto íntima por error.

Flor Peña sorprendió y divirtió a los espectadores de LPA (La pu*@ ama) al contar una insólita situación que vivió en las últimas horas por enviar una foto íntima de forma errónea. "En el quilombo le mando una foto del culo", reveló la conductora en el programa que conduce por la pantalla de América TV.

Sin hacerle caso a las críticas que recibe a diario, Flor Peña sigue divirtiéndose mientras conduce LPA, una de las grandes apuestas del año para América TV. En sus monólogos, la actriz no solo le responde a sus detractores sino que también aprovecha para contar algunas divertidas situaciones que atraviesa en su vida personal.

"Les quiero contar que me pasó algo tremendo", comenzó la conductora respecto a una anécdota imperdible. En ese sentido, Peña explicó que el problema se desencadenó porque no ve bien y tiene "chats muy pelotudos en el teléfono", que aseguró tiene que empezar a eliminar.

Lo que sucedió es que la pediatra de Felipe, su hijo más chico, le pidió una foto de la credencial de la obra social del pequeño pero en su lugar recibió otra imagen de forma inesperada. Es que Peña tiene un grupo de WhatsApp con amigas que se llama "Divorciadas con hijes" en el que se mandan "un montón de cositas".

"Me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando, estaba con la rutina del programa, en el quilombo le mando una foto del culo de uno que se iba a comer una amiga mía", explicó la conductora de LPA entre risas. Mientras tanto, en la pantalla del estudio mostraban la captura del chat con la pediatra y la imagen del hombre en cuestión.

"Tampoco te quejes", agregó divertida Flor Peña e insistió en que toda esta vergonzosa situación se produjo porque no ve bien. Para cerrar, la conductora le dejó un mensaje a la profesional: "Doctora, si todavía no vio el culo, bueno... disfrútelo".

Las críticas de Jorge Lanata a Florencia Peña tras el debut de su programa

"Vi gran parte del programa de Florencia Peña. Tardó como 12 minutos en empezar. ¿Por qué? ¿Qué tenía para decir? No quiero que se mezcle lo que uno pueda pensar políticamente de Peña", comenzó su descargo el conductor de Lanata Sin Filtro. Y agregó: "Pero, ¿vieron cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso y le daba vergüenza ajena? Peña, no sos Susana (Giménez). ¿Por qué no tratás de ser Peña?". Por su parte, Marina Calabró agregó: "Este programa, así como está planteado, pone en riesgo su carrera".