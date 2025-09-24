Flor Peña volvió a apuntarle al Gobierno de Javier Milei.

Florencia Peña habló largo y tendido con Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase en Pase lo que pase (Radio con vos), principalmente sobre la situación actual del país y las políticas que lleva adelante el presidente Javier Milei, de quien la actriz se ha posicionado radicalmente en contra en reiteradas oportunidades.

"Hace mucho tiempo que no siento una crueldad tan fuerte. En este momento, el debate es más humano, no tiene que ver con la ideología. Nos une el espanto sin importar el sector político", lanzó primeramente, advirtiendo que "hoy hay un ultra capitalismo que se puso de moda". "La grita existe en todas partes del mundo, no pasa solamente en Argentina. En otras épocas de la Argentina, nadie se hubiera animado a meterse con el Garrahan, hubiera sido un suicidio político. La derecha se puso bastante adelante y nos vamos dando cuenta que siempre van en contra de las personas", sumó.

¿Qué dijo Flor Peña sobre Javier Milei?

Flor Peña habló sobre Javier Milei.

Acto seguido, la actriz manifestó: "Yo con Alberto Fernández no vi a mi mamá tan mal, o no estuve tan mal como ahora. Por más que me digan que fue un ‘desastre y lo que dejaron’, ese cuento se termina con la asunción de Néstor Kirchner, cuando había un desastre mayor. Yo ahí estaba por perder mi casa, porque los créditos se habían dolarizado, y Néstor hizo cosas que nunca se imaginó. Nunca fue contra el pueblo, y estábamos en un momento muy precario".

"Eso tiene que ver con las decisiones políticas. Nunca creo en lo que ‘te dejó el otro’; si decidiste ser gobernante, te tenés que ocupar. Mi mamá es jubilada con diabetes, no tiene medicamentos y la está pasando mal. Mi depiladora de toda la vida tiene a su hija que es discapacitada, con traqueotomía. Está muy límite, la obra social le está quitando todo, es una cuestión de vida o muerte. Hay un montón de gente que la está pasando muy mal, incluida mi mamá. Mi viejita tiene 82 años, laburó toda su vida y está en un stress constante porque no tiene sus medicamentos. Me duele no por mi mamá, me duele que esa gente que laburó toda su vida no pueda descansar", añadió.