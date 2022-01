Flor de la V sufrió su primera baja en Intrusos: "Qué hacemos"

La conductora debió tomar una decisión de último momento en su segundo programa al aire.

Flor de la V tuvo el primer desplante en Intrusos, en el segundo día de emisión del ciclo con su conducción. La diva tomó las riendas del clásico programa de espectáculos y una de las panelistas más influyentes de su equipo hoy se ausentó de su trabajo, por lo que la actriz y la producción debieron tomar una decisión apresurada.

Al inicio del programa, la esposa de Pablo Goycochea informó a los televidentes que la periodista Marcela Tauro no iba a estar presente en esa emisión, ya que había acudido a aplicarse la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Acto seguido, se hizo presente quien reemplazó a comunicadora: un icónico miembro del programa, que regresó a ese panel después de muchos años.

"A Marcela Tauro la vacunaron con la tercera dosis y tuvo fiebre. No pudo venir hoy", comenzó De la V, a modo de explicación ante la ausencia de su compañera de equipo. Como relato de las horas de incertidumbre que vivió tras la noticia de que Tauro no podía acudir al piso, Florencia contó cómo se le ocurrió quién podía ocupar su lugar: "La producción me avisa a la mañana y digo '¿qué hacemos?'. Entonces no podemos sentar a cualquiera, tiene que venir alguien experimentado y que conozca la mesa. Alguien que sea un excelente periodista y panelista, que esté informado. Y que cuide la marca. Y estaba pensando en Luis Ventura".

"Hace ocho año que no me siento en esta silla", expresó el periodista, algo emocionado, sobre el tiempo que tenía sin estar al aire en Intrusos. Luego, felicitó a Florencia por su desempeño como conductora y halagó a sus hijos, Isabella y Paul, quienes estuvieron presentes en el primer programa de su madre como presentadora.

Flor de la V sobre su vuelta a la conducción de TV

Además de Intrusos, Florencia conduce su propio programa, La Noche de la V, los fines de semana en América TV. "Me siento feliz. Los programas suelen llevar tiempo hasta que los encontrás. Esta vez creo que lo que pensamos en la previa, fue lo que salió al aire", reveló la artista sobre su reencuentro con la televisión de aire, tras el final de La Pelu en 2013. Y cerró: "Y eso me sorprendió gratamente. Ver el programa al aire y sentir esa satisfacción de decir '¡no lo puedo creer!'. Mi corazón me explota de alegría. Estoy agradecida de tener este espacio para hacer lo que me gusta".