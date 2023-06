Flor de la V se despide de Intrusos: "No me busquen"

La conductora reveló los motivos de su ausencia frente al ciclo más visto de América TV.

Flor de la V anunció que aleja de la conducción de Intrusos. La famosa actriz se convirtió en una de las figuras más importantes de América TV al tomar las riendas del famoso ciclo de espectáculos tras la salida de Jorge Rial, sin embargo, ahora esta noticia tomó a muchos espectadores desprevenidos.

En la emisión de este jueves 15 de junio, la emblemática conductora se tomó unos minutos antes de terminar el programa y explicó por qué se despide del ciclo. Hace poco más de un año que De La V empezó a conducir el programa histórico de espectáculos, el cual lleva más de 20 años en la pantalla de América TV.

Luego de tanto tiempo frente a la conducción, la actriz decidió tomarse un descanso y se irá de viaje por unos días. "Bueno, a mí no me busquen porque no voy a estar eh. Me voy a Uruguay, ya se los dije", reveló Florencia al finalizar el ciclo.

Al parecer, la ausencia solo será de unos días y el próximo miércoles 21 de junio, la conductora ya estará de vuelta frente al famoso programa. Mientras tanto, aún no se anunció quién será su reemplazo por este breve lapso.

Gladys Florimonte y una revelación inesperada sobre Flor de la V: "Siempre"

Gladys Florimonte reapareció en televisión y cargó contra Flor de la V con una fuerte declaración. La famosa panelista, que trabajó durante varios años junto a la conductora y enfrentó rumores de mala relación, rompió el silencio y contó cómo es el vínculo que las une.

Invitada a Socios del Espectáculo, ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, Florimonte contó todos los detalles sobre su vínculo con la conductora de Intrusos y le hizo una fuerte acusación en vivo. "Yo a Florencia la adoro, somos re amigas. Trabajamos juntas, las dos somos explosivas. Nos llevamos muy bien en el laburo", reveló la periodista sobre el tiempo que compartieron en La Pelu. Sin embargo, remató que en el ámbito personal ese vínculo no sigue el mismo rumbo.

Tras la consulta sobre cómo se llevan fuera de trabajo, Gladys fue contundente: "En la vida personal, ella se desconecta y te desconoce". Luego sumó: "Y... yo ponele le pongo: 'Che, feliz cumpleaños'. Y recién al mes, mes y medio me respondía: '¿Qué hacés, Florimonte?'. Pero nada, cuando nos encontramos está todo bien".

Sin embargo, más allá de este reclamo, Florimonte aseguró que Florencia es muy buena compañera y que no tiene nada que criticarle. "De Florencia se pueden decir muchas cosas pero conmigo siempre fue generosa y me buscó para laburar. Siempre me dio lugar y me dejaba lucir. Siempre".