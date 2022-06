Flor de la V enfureció en Intrusos y cortó un movil en vivo: "Habíamos pactado algo"

La famosa conductora se molestó con una de sus invitadas y decidió dejarla fuera de su programa tras no cumplir "el pacto" que tenían.

Flor de la V estalló al aire de Intrusos y sacó a una invitada del aire. La conductora no pudo ocultar su malestar y decidió que no quería conversar más con la famosa, ya que se negó a hablar de los temas que habían pautado antes de salir al aire. "No te quiero poner en un compromiso", lanzó de forma irónica Flor de la V antes de cortar la trasmisión.

Todo sucedió luego de las fuertes declaraciones de Bettina, la hija de Beatriz Salomón y Alberto Ferriols, quien aseguró que tenía nula relación con su papá. En este contexto, Flor de la V se contactó con Adriana Chaumont, ínitma amiga de la fallecida modelo y muy cercana a la hija de Beatriz, pero no obtuvo las respuestas esperadas. Sin tapujos, la conductora decidió no remar más el móvil y lo cortó antes de insistir más.

La intención de Flor de la V era hablar con la modelo sobre Bettina: cómo estaba tras la fuerte denuncia y cómo se había tomado la gran repercusión que tuvo. Sin embargo, Adriana Chaumont se negó a dar muchas declaraciones al respecto y colmó la paciencia de la conductora, motivo por el que la sacó del aire sin pensarlo dos veces.

"¿Viste a las chicas este último fin de semana? ¿Pudiste hablar con ellas?", empezó por decir Flor de la V para inciar la entrevista. "A Bettina no la veo desde Pascuas, que fui a visitarlas. A Noelia sí, la vi. Pero Bettina me mandó un mensaje diciéndome que por favor no hable de ella, y voy a respetar su pedido", replicó rápidamente Adriana. Sin embargo, la conductora no quedó conforme con la situación y uno de sus panelistas apuró a la invitada.

En este contexto, Pablo Layús indagó en el tema: "¿Cómo está el caso? ¿Tenés conocimiento?". "No, no puedo hablar de Bettina, no puedo hablar del caso... Ella está hermosa, la quiero mucho, pero es lo único que puedo decir de ella. Me gustó verla bien", continuó Adriana Chaumont y colmó la paciencia de Flor de la V. "Bueno, gracias, Adriana. Te mando un beso enorme. No te quiero poner en un compromiso. No podemos hablar con alguien que no puede hablar. Habíamos pactado algo, sabía de lo que íbamos hablar. Así que hablemos nosotros", sentenció la conductora.

Flor de la V recibió un mensaje de su madre muerta y se quebró

Flor de la V no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto en vivo. La conductora de Intrusos recibió un mensaje de su madre muerta que la hizo emocionar. Sus compañeros entendieron la situación y guardaron silencio hasta que la artista pudo expresar lo que sintió.

Una médium fue la invitada del día de hoy en Intrusos. La mujer manifestó que dentro del estudio se percibía energía de muchas personas que querían comunicarse con cada uno de los panelistas. Pero la médium se centró en los mensajes que tenía que hacerle llegar a Flor de la V,quien preguntó de qué se trataba.

Flor de la V quiso saber quiénes querían comunicarse con ella y la médium comenzó a hablar: "Jorge Ibañez dice 'Si estuviera aquí, vestirías sólo lo que yo haría para vos'". La conductora estuvo de acuerdo y manifestó: "Sí, seguro". Pero el mensaje seguió: "Y la expresión es que te quedes tranquila porque él sabe el lazo que los unía, que no hace falta más, que agradece tu silencio en ese momento".

Flor de la V rompió en llanto cuando escuchó el mensaje que le envió su madre: "Con respecto a tu mamá, eso de la ropa, ella marca una especie de saquito, con un color entre verdoso, turquesa y lo primero que dice es 'ahora, en cada momento en que cosas o uses esa máquina, sabés que estoy ahí marcándote el camino'. Y el saquito que le hiciste quedó muy bien, aunque le hubiese puesto, ella me marca como si fuera un borde que se le pone para que no se levanten las costuras. Sabina está con vos".