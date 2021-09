Flor de la V destruyó a Alex Caniggia tras su insólito lanzamiento a la política: "Te tenés que ir del país"

Alex Caniggia anunció que va a dejar los medios para dedicarse a la política y Flor de la V lo cuestionó al aire.

Flor de la V cuestionó a Alexander Caniggia por su insólita decisión de dejar la televisión para volcarse a la vida política. “No voy a hacer más televisión, me voy a dedicar 24 a 7 a la política de ahora en más, por una Argentina sin pobres”, anunció el mediático. De la V no pudo disimular su indignación y opinó al respecto en el programa de América TV, A la tarde.

“Nos tapó el agua completamente. Con esta gente te tenés que ir del país, claramente”, dijo Florencia. Con respecto a la ideología de Caniggia, el liberalismo político, agregó: “Engendran violencia, solamente difunden violencia, es lo único que tienen. Es su vocabulario, su forma de pensar. Es intimidante y te juro que me da pavor pensar que esta gente pueda ocupar una banca”.

“Muchísimos candidatos hablaron de la militancia. Muchos se dieron cuenta de que eso funciona, ahora todo el mundo quiere armar ese pequeño ejército que es la militancia, entonces este personajucho es eso”, continuó Florencia de la V. “El tarambana de Milei va a armar un ejército para esto".

Por el contrario, el panelista Ezequiel Campa expresó: “A mí me causa mucha gracia, no puedo parar de reírme. Lo pongo en contexto, es Alex Cannigia. Es una pavada, no va a hacer nada. Aparte está llegando un poco tarde”, opinó. Una de sus compañeras le dio la razón, pero le recordó que los famosos que se postulan, muchas veces, terminan teniendo bastante poder, como el caso de Cinthia Fernández, que obtuvo más de 90 mil votos.

Jimena Cyrulnik coincidió con Flor de la V y manifestó: “Ojo con Alex si se va debajo del ala de Milei, están en la misma góndola. Yo no me reiría tanto de Alex porque tiene mucha llegada a un montón de jóvenes y atrás de todo ese personaje que él tiene, hay electorado de Milei”. “Cuando empezó Milei nos reíamos de él, hoy me asusta y me abruma que haya quedado en ese lugar”, confesó Débora D’Amato.

Alex Cannigia anunció que se va a dedicar a la política

A través de un video subido a sus redes, Caniggia prometió que iba a hacer política para transformar el país en una Argentina en donde los argentinos “se puedan comprar lo que se les cante y puedan viajar a donde se les cante y tengan una vida high society”. “Cuando me preguntan si fui a votar, obviamente que fui a votar. ¿A quién voy a votar? ¡A Milei! El peluca sape”, expresó.

“¿Qué piensan, que voy a dejar que ganan estos zurdos empobrecedores? Ahora las ratas quedaron out, murieron, se les acabó su tiempo. Salieron de las cloacas y quedaron todas envenenadas, se viene una nueva Argentina, una revolución con mi amigo el peluca Milei. ¡Viva la libertad!”.