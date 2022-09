Flor de la V confesó por qué se alejó de Laurita Fernández: "Nunca más"

La reconocida conductora habló a corazón abierto de los motivos que la llevaron a romper su vínculo con la bailarina.

Flor de la V reveló el motivo por el que se terminó su relación con Laurita Fernández. Ambas artistas solían compartir el espacio de trabajo en el Bailando por un Sueño y se mostraban bastante cercanas. Sin embargo, una vez que ambas definieron su rumbo laboral en otros programas, su vínculo se quebró inesperadamente.

En la emisión de este miércoles de Intrusos, la conductora y su panel recibieron como invitada a Estefi Berardi, periodista de ciclos como LAM y Mañanísima. Precisamente, fue la misma panelista quien tocó el tema de Laurita Fernández y reveló que nunca más logró que la bailarina le contestara los mensajes. Esta confesión hizo que De la V revelara la verdad detrás de su vínculo.

"Cuando empiezo a trabajar con Carmen, Laurita Fernández me deja de contestar el teléfono, no sé por qué", reveló Berardi al aire en el programa de América TV. Entonces, la conductora acotó: "A mí tampoco nunca más me contestó".

En este marco, Flor de la V analizó los motivos que podrían haber llevado a la bailarina a cortar vínculo con ella de raíz. "No sé, después voy a probar pero nunca más hablé tampoco. Fede Bal es mi amigo íntimo también", lanzó la conductora. Con esta declaración, la también actriz hizo referencia a la polémica ruptura amorosa de Laurita y el hijo de Carmen Barbieri.

Sin embargo, una vez que Berardi aseguró que la relación de Flor con Bal podría disgustarle a Laurita, la conductora se mostró bastante en desacuerdo. "¿Y pero yo que tengo que ver?", sentenció.

El marido de Flor de la V tomó una decisión tras verla con Gerardo Romano

El marido de Flor de la V tuvo una impensada reacción luego del beso que recibió su mujer por parte de Gerardo Romano. Pablo Goycochea, el esposo de la conductora desde hace varios años, no se quedó callado y accionó en vivo luego del insólito beso que recibió su esposa en Intrusos.

“¿Qué? ¿Por tu marido te vas a poner así?”, lanzó Romano luego de darle un beso a Flor y ver que ella tuvo una reacción bastante arisca. Y aunque si bien la situación siguió entre carcajadas, al cabo de unos mitos la conductora de América TV recibió un polémico mensaje por parte de su esposo.

Luego del corte publicitario, Flor de la V contó al aire que su marido le había enviado un mensaje por privado, pero ella se negó a enfrentar las consecuencias. "Escuchame…. Me escribió Pablo, pero no quiero ver lo que me pone", reveló la también actriz a su panel, quienes se habían quedado sorprendidos por el beso.

Fue entonces cuando Maite Peñoñori, una de las últimas incorporaciones al ciclo, opinó tajante del tema: "Es que entre lo que dijiste ayer de Vicuña, que querías estar con él en el videoclip, y ahora esto". Rápidamente, la conductora se defendió e intentó limpiar su nombre luego de haber admitido su atracción por el chileno: "Es que lo de Vicuña es trabajo".