Flavio Mendoza despotricó contra un programa de TV: "Me sentí horrible"

El bailarín se desquitó en su cuenta de Twitter contra un ciclo de televisión. Flavio Mendoza se enojó porque pusieron como condición que su hijo Dionisio saliera al aire.

Flavio Mendoza mostró su enojo en la cuenta de Twitter con un programa de televisión por una actitud que tuvieron los productores en relación a su hijo Dionisio. El coreógrafo y director teatral lanzó una serie de tweets muy consternado e hizo una reflexión sobre cómo atrae el morbo a la sociedad.

"Me invitan a un programa y casi una imposición llevar a mi hijo para hacer la nota y al no llevarlo los planteos de una productora me hicieron sentir horrible y me fui. Mi hijo va al jardín y trato que no falte tanto ya que cuándo viajo lo llevo conmigo", comenzó su descargo el exjurado de Bailando por un sueño en sus redes y aclaró que ha hecho varias fotos para revistas con su hijo pero que nunca sintió la obligación como en este momento. "Es un niño de 4 años", agregó.

"Pensé que mi carrera, todo lo que el hecho por el arte en mi país y la cantidad de trabajo que doy tendría un trato un poco más respetuoso hacia mi y vuelvo a repetir mi hijo no es un juguete parece que para algunas personas un hijo es eso y eso se llama explotación infantil", continuó su queja Mendoza ante sus seguidores de Twitter. El bailarín aseguró que sus artistas quedaron maquillados sin poder salir al aire por el desplante que sufrió por parte de la producción del programa. "Con todo el esfuerzo que estamos haciendo para este estreno", añadió.

La contundente conclusión de Flavio Mendoza tras su enojo

"Ya hice terapia con ustedes, soy de una época que nos enseñaron a ser felices y yo a mi hijo lo trato de criar con felicidad. Si bien es hijo de un artista, soy como cualquier papá que quiere lo mejor para el un niño de 4 años. A mí no respetes, pero a mi hijo sí", cerró su descargo el artista.