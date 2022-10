Flavio Mendoza contó lo que nadie sabía sobre Nito Artaza: "Me dejó afuera"

El multifacético artista hizo un fuerte descargo y apuntó contra su colega, con quien supo trabajar hace muchos años atrás.

Flavio Mendoza apuntó contra Nito Artaza y expuso la terrible experiencia laboral que tuvo con su colega. Aunque tanto el acróbata como el actor trabajaron en conjunto durante muchos años, su vínculo no finalizó de la mejor manera y Mendoza expuso los detalles de esta escandalosa relación.

En diálogo con Detrás de Escena, ciclo radial emitido por AM540, Flavio Mendoza habló de los inicios de su famoso show Stravaganza y reveló que todo inició después de haberse quedado sin trabajo "de la noche a la mañana". "Te voy a contar cronológicamente cómo fue todo: a mí me dejó sin trabajo de un día para el otro Nito Artaza, quedé en Pampa y la vía y la que primero dijo que fuera a trabajar al boliche Keops de Carlos Paz, donde se hacían shows hot, fue Gladys Florimonte", empezó por decir el artista.

"Si no hubiera sido por Gladys, no sé qué habría pasado. Llamé a Giordano, el dueño de Keops, me fui a Carlos Paz a hacer las noches hot de los jueves. En eso, Hernán Piquín tuvo un accidente y entré a reemplazarlo en la revista Carnaval de estrellas, con Guinzburg y la Cirio", continuó Mendoza sobre todas las situaciones que empezaron a acomodarse para que pudiera tener su propio show. Luego concluyó sobre el tema: "A Giordano le gustó tanto lo que hacía en su boliche que un día me contó que estaba creando un teatro. Al año siguiente vi el mega teatro que estaba construyendo y me propuso armar un espectáculo".

Sin embargo, el artista no pudo perdonar la actitud de Artaza sobre el vínculo laboral que tenían pese a que se le abrieron varias puertas tras su desvinculación. "Nito de la noche a la mañana me dejó sin trabajo. Estábamos haciendo una revista y como estuve con Nito por más de 15 años, ni firmaba contrato yo; iba y trabajaba", detalló.

Además, añadió: "De un día para el otro la revista cambió a una comedia y no me puso en la obra. No creía en mí como actor y me dejó afuera. Me quedé sin trabajo, me re enojé y como no tenía nada firmado, lo que me ofrecía hacer no cubría lo económicamente arreglado". Sin embargo, Flavio enfatizó en que fue una situación que lo ayudó a crecer: "Hoy lo agradezco porque me vino bárbaro. Lo que sucede, conviene y me convino mucho que haya pasado lo que pasó. Al final, me convino que me haya dejado sin nada".

Flavio Mendoza lanzó una fuerte denuncia contra un canal: "Explotación infantil"

Flavio Mendoza denunció una situación que vivió cuando fue invitado a un canal de televisión. El artista se sorprendió cuando le pusieron como condición que lleve a su hijo Dionisio al programa y luego de sentirse mal por los planteos de una productora, se retiró del lugar e hizo su descargo a través de las redes.

En Twitter, Flavio Mendoza expresó: "Me invitan a un programa y casi una imposición llevar a mi hijo para hacer la nota y al no llevarlo los planteos de una productora me hicieron sentir horrible y me fui , mi hijo va al jardín y trato que no falte tanto ya que cuándo viajo lo llevo conmigo". Seguido a eso aclaró que en muchas oportunidades llevó consigo a su hijo, pero no a modo de obligación, ya que tiene 4 años.

El artista expresó que estas cosas le duelen y que considera que como sociedad no cambiamos más y no avanzamos si repetimos este tipo de conductas. Flavio Mendoza agregó: "Pensé que mi carrera, todo lo que he hecho por el arte en mi país y la cantidad de trabajo que doy tendría un trato un poco más respetuoso hacia mi. Y vuelvo a repetir, mi hijo no es un juguete, parece que para algunas personas un hijo es eso y eso se llama explotación infantil".