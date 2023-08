Filtraron lo que nadie sabía de "Traicionada", la novela de Telefe que es furor

En las últimas horas, se conoció un dato completamente desconocido de "Traicionada", la novela del momento en la pantalla de Telefe que captó la atenció de miles de argentinos y argentinas.

Traicionada se ganó un lugar importante en la TV argentina. En tan sólo unos días, la novela turca de Telefe logró alcanzar muy buenos puntos de rating y captar la atención de miles de fanáticos y fanáticas. Curiosamente, en las últimas horas, filtraron detalles completamente desconocidos de la trama de la ficción.

De acuerdo a lo que indicó Jazmín Natour, traductora y especialista en la cultura turca, la novela que gira en torno a la infidelidad de "Volkan" a su esposa "Asya" cuenta con un dato que hasta ahora no era conocido por el público. En una charla que tuvo con el programa radial Por si las Moscas de La Once Diez, en Turquía la ficción fue llamada Infiel y no Traicionada, como es conocida en Argentina.

Al mismo tiempo, Natour señaló: "Me llamó mucho la atención la traducción del título porque al ponerle 'Traicionada' se centra en ella y su dolor pero el original apunta a que él es el culpable". Y marcó un punto a tener en cuenta sobre la novela: "Hay un fenómeno especial que trasciende Turquía que es que todos empatizamos con la mujer engañada. Ver una persona humillada que resurge todo eso, es un logro para cualquiera"

Traicionada, novela turca de Telefe que es un éxito en el país.

Por otro lado, la traductora dejó en claro que a lo largo de Traicionada hay muchas escenas machistas, propias de la cultura turca. "Hay momentos de la novela en los que se ve algo muy cultural, muchas personas le sugieren a ella que lo perdone, que es sólo una aventura". Y concluyó: "Esto es algo muy común en Turquía".

De qué trata Traicionada: sinopsis de la novela turca

Traicionada (Sadakatsiz) cuenta la historia de Asya, una médica exitosa que cree que su vida es perfecta. Sin embargo, su castillo de naipes amenaza con derrumbarse cuando descubre que su marido, Volkan, mantiene una relación paralela con otra mujer, amiga de la familia. La infidelidad de su marido con una mujer más joven, que además está embarazada, lleva a Asya a tejer su plan de venganza y de defensa de su autoestima.

La telenovela no es como otras series del pasado, con ciertos clichés del género y un uso abusivo de los paisajes de Estambul. La trama se desarrolla con una muy buena factura técnica y un atractivo guión, mostrando el detrás de escena del engaño y de la verdad, y luego un viaje al pasado para entender el amor entre Asya y Volkan.

Asya (interpretada por Cansu Dere) es una mujer valiente y capaz de apelar a sus zonas más oscuras. Su plan de venganza ya está en marcha, y su personaje, lejos de ser una heroína tradicional, se presenta como una figura fuerte y decidida. Volkan -interpretado por Caner Cindoruk- representa a un hombre que cree estar enamorado de dos mujeres muy distintas: su esposa y su joven amante, Derin. La relación entre estos personajes se desarrolla con intensidad, mostrando diferentes facetas del amor y la traición. La novela también está poblada de actores que ya han trabajado en otras tiras emitidas en la Argentina, como Melis Sezen (Derin), Gözde Seda Altuner (Gönül) y Alp Akar (Ali Arslan).

El nuevo horario de Traicionada en Telefe

Traicionada dejará su antiguo horario (21.45 horas) y pasará a emitirse de lunes a viernes, desde las 23 hasta las 00 horas. Luego, Telefe le dará lugar al noticiero Staff de noticias.