Filtran una explosiva charla entre Darío Barassi y Verónica Lozano: "Gordo, pará"

La conductora de Telefe Verónica Lozano respiró aliviada cuando le cambiaron de horario a su competidor, Darío Barassi, y recuperó sus buenos números de rating. Eso no le impidió lanzar un picante mensaje para su colega y exrival de El Trece.

Las nuevas tardes de El Trece beneficiaron a Verónica Lozano, conductora de Cortá por Lozano (Telefe), que venía perdiendo contra Darío Barassi en la batalla por el rating. Aliviada por un nuevo contrincante -el debutante programa de juegos Match Game con Agustín "Rada" Aristarán- que le hizo recuperar sus puntos habituales, Lozano le dejó un picante mensaje a Barassi: "Gordo, pará".

"Al gordo cuando me gana le digo ‘Gordo, pará de ganarme, soy tu madre’. El otro día me dice ‘el 13 me cambian’, así que le digo ‘menos mal gordo, así me das un poco de respiro’. Los programas tienen que medir para seguir teniendo vida, y que haya sponsors y pauta, entonces la competencia está buenísima. A veces no hay que irse al carajo, porque está bueno que todos tengamos laburo", manifestó Vero Lozano en diálogo con Intrusos (América TV) sobre su relación con Barassi.

La estrella del canal de las tres pelotitas habló de los posibles cambios y nuevas secciones que tendría su magazine, en un futuro cercano: "Sí, no cambiar el formato, pero sí incorporar cosas nuevas, obviamente. Es el mismo programa pero la idea es probar cosas nuevas. Algo ligado a música y juegos". Lo cierto es que, por el momento, los números la están ayudando y el programa conducido por Rada no arrancó con la potencia que a El Trece le hubiese gustado.

El accidentado debut de Match Game que preocupa a El Trece

De acuerdo a las estadísticas que brindó IBOPE, Match Game alcanzó este miércoles un promedio de 6 puntos de rating en la pantalla de El Trece. Cortá por Lozano, por su parte, lo superó con un promedio de 7.6 puntos en la pantalla de Telefe. De esta forma, el comediante perdió los dos mano a mano que tuvo con la estrella del canal de las pelotitas.

"Hola a todos, cómo están. Esto es Match Game, el programa que saca a la luz lo que las celebridades tienen en la cabeza y eso a veces asusta un poquitito. Dos participantes tienen que matchear con estas celebridades, cuántos más matches, más puntos. Cuanto más puntos, la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos. Entran en escena de esta manera Alan y Lara. Se me va a complicar un poco con los nombres", expresó Rada en el debut, expectante por el curioso nuevo formato que hasta ahora no viene rindiendo los esperados frutos que la señal macrista pretendía.