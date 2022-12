Filtran un fuerte mensaje de la novia de Julián Álvarez contra La China Suárez

En el programa de Karina Mazzocco revelaron un explosivo posteo de la pareja del futbolista de la Selección contra la actriz.

Pasó mucha agua bajo el puente del "Wandagate" pero todavía sus consecuencias se hacen sentir. En el programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco, filtraron una declaración de la novia de Julián Álvarez que apunta directamente a La China Suárez tras el escándalo con Wanda Nara.

“Esta información tendría que haber llegado antes porque es algo que tiene que ver con el Mundial”, aseguró Diego Estévez, panelista de América TV, y deslizó que las seguidoras del programa fueron quienes le facilitaron los mensajes que reveló en vivo.

Según el periodista, Emilia Ferrero habría realizado durísimos posteos en contra de La China Suárez. "Subió una foto de la China y al lado un comentario que decía 'tremenda cínica y se hace la víctima'. No sé si es amiga de Wanda, pero cuida su territorio. Y otro comentario más, con una imagen de la China y al lado está Eugenia Tobal (la mujer de Nicolás Cabré cuando Suárez comenzó su relación con él), que dice ‘esta mina es un sorete’”.

Nicolás Cabré se quebró en vivo

Nicolás Cabré se emocionó en vivo al recordar a su papá y destacar las actitudes que ha tenido a lo largo de su vida. El actor de televisión, cine y teatro habló de su relación con su hija Rufina, de 9 años, y la comparó con su vínculo con su padre.

"Hoy estudia canto porque le gusta y siempre la voy a apoyar. Si quiere ser veterinaria la voy a llevar a Agronomía. Voy a estar tratando de darle siempre todas las herramientas que pueda para que ella el día de mañana vuele y haga lo que se le cante hacer de su vida", comenzó su descargo el papá de la primera hija de "La China" Suárez sobre el momento que vive la niña, en diálogo con Jey Mammón en La Peña de Morfi. Y sumó: "Eso es lo que me va a hacer feliz. Siempre. Como hace cualquier padre"

Mammón le consultó a Cabré por una frase que había dicho en una entrevista anterior, en alusión a que le gustaría ser un 2% con su hija de lo que fue su padre con él. "Sí, mi viejo fue, es y será mi faro. Y los recuerdos que tengo con él y lo que fue, lo que me enseñó, cómo estuvo y cómo me protegió es algo que me hace sonreír. Siempre. No hay día que pase, que siempre tengo un momentito para mirar para arriba y decir: ‘Estás ahí', o ‘gracias’. Siempre lo tengo presente y por eso sueño con que el día de mañana, cuando la vida transcurra, Rufi me recuerde de esa manera", relató emocionado el actor de series como Botineras, Son Amores y Los Únicos.