Filtran un extraño video de Rodrigo de Paul hablando sobre Tini Stoessel: "Es mentira"

Grabaron a Rodrigo de Paul in fraganti, hablando sobre su separación de Tini Stoessel.

Salió a la luz un llamativo video de Rodrigo de Paul conversando con alguien acerca de su separación de Tini Stoessel. La ruptura de la pareja generó fuertes repercusiones en el mundo del espectáculo y, desde que lo confirmaron a través de un comunicado, surgieron varios rumores sobre los motivos de esta decisión y uno de ellos sugiere que la cantante se habría separado por una cuestión vinculada a los hijos de De Paul.

Una de las versiones más fuertes que circularon en los últimos días fue que la cantante y el futbolista se habrían separado por los diferentes estilos de vida que llevan. Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece), aseguró que no se separaron "por falta de amor, sino que no son compatibles las vidas y los estilos de vida que tienen cada uno". En este contexto, se filtró un clip del campeón del mundo en la que se lo escucha hablar sobre lo sucedido.

En tanto, la periodista señaló que "Rodrigo es padre de dos hijos y necesita a alguien distinto al lado, quien tenga otro tipo de presencia", mientras que Tini "es una chica que está creciendo un montón en su carrera, que todavía no piensa en la maternidad ni en estabilizarse con una familia". Además, señaló que la artista "no piensa en compartir vacaciones familiares con los hijos de Rodrigo", lo que habría sido un punto decisivo de su separación.

El periodista Gustavo Méndez compartió en sus redes sociales el video de De Paul que se filtró, en el que se lo puede ver de espaldas y se lo escucha decir: “Lo de los nenes, le podés decir que sabés que es mentira. Decile que los nenes la adoran a ella”. Aparentemente, esto tendría que ver con la versión de Varela, que indica que Tini no estaba dispuesta a compartir vacaciones con los hijos del futbolista.

Según Méndez, el video fue filtrado por el barbero de De Paul, quien lo habría grabado en su negocio, mandándole un audio a un allegado. “El barbero de De Paul, en México, grabó esto de forma ‘casual’ mientras De Paul mandaba un audio con tono tristón, ¿será armado?”, se preguntó el periodista.

¿Hubo infidelidades entre Tini y De Paul?

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), conversó con Stoessel y leyó al aire los mensajes que la cantante le mandó sobre su separación, tras los fuertes rumores de infidelidades. "Me dice 'no hay terceros en discordia, por más rumores que veas, te lo va a decir Rodrigo también. No hubo problemas de cuernos, sólo que sentimos que se estaba haciendo complicado llevar la relación por todo lo que viene", leyó el conductor.

En aquellos mensajes, Tini también destacó que el motivo principal de su ruptura fue la distancia, ya que se encuentra de gira y viajará por España, Miami y Puerto Rico durante los próximos meses. "Va a estar yendo y viniendo, y los dos sentían que iba a ser complicado mantener una relación de esta manera. Se contaron muchas mentiras todo este tiempo, y eso jode", cerró De Brito.