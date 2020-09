Oscar Mediavilla explotó de furia contra Yanina Latorre y las panelistas de Los Ángeles de la Mañana (LAM). El jurado del Cantando 2020 envió un explosivo audio que fue filtrado en vivo. Al escuchar la opinión de las angelitas criticando el 10 con el que puntuó a Gladys La Bomba tucumana y su hijo Tyago Griffo, el protagonista no dudó en enviarle un mensaje de voz mediante WhatsApp a Ángel de Brito, quien también conduce el certamen de canto en conjunto con Laurita Fernández.

"Se calentó con lo que dijeron ustedes. Me habla de las angelitas, no de una puntualmente", manifestó de Brito, haciendo énfasis en que este audio no sólo fue dirigido hacia Latorre: también se extendió al resto del panel protagonizado por Mariana Brey, Karina Iavícoli, entre otras figuras. ¿Qué expresó Oscar Mediavilla en el audio? El conductor de LAM procedió a revelar el contenido de esta escucha al aire de su programa.

La furia de Oscar Mediavilla contra las panelistas de LAM: el audio

"Estaba mirando el programa y vi que dijeron que si una persona se tira al piso yo le pongo 10. No es así. Si una persona canta como el culo, por más que se tire al piso o se inmole, no tendría mucho que ver. Les guste o no, estamos hablando de dos cantantes que son profesionales. Tienen otra estatura con respecto a otros chicos nuevos que se presentan. Yo no califico por si lloran o alguna otra cosa. Hay un error de concepto o todavía no me sacaron la ficha", comenzó Mediavilla.

Acto seguido, el productor musical sentenció: "Más allá de que se haya olvidado la letra o lo que fuere, son temas que no me parecen relevantes. Traté de adelantarme al trabajo que tiene que hacer la producción. Me pareció bien lo que hice y estoy contento. Son dos profesionales reconocidos que giran por todo el país desde hace muchos años. El chico es un cantorazo. Yo no regalo notas al pedo".

La respuesta del panel de LAM tras el escandaloso audio de Mediavilla

"Yo dije que le había regalado el 10 a La Bomba", expresó Mariana Brey, quien asumió que (en parte) Mediavilla se refirió a sus dichos al aire de El Trece. "Vos decís que fue como un dardo calmante que le tiró a La Bomba", agregó de Brito, analizando lo escuchado segundos atrás.

"Ángela Leiva y Brian Lanzelotta también son profesionales, tal vez no tienen la trayectoria de La Bomba Tucumana, y nunca les pusieron un 10", acotó Mariana Brey, quien fue participante del Cantando 2020 y quedó eliminada en conjunto con Adabel Guerrero a comienzos de septiembre. En esa ocasión, tres parejas se sometieron al voto del público y la salvada por la gente fue Esmeralda Mitre.