Filtran quién será la nueva conductora de Masterchef

Ángel de Brito filtró qué celebridad cuenta con más posibilidades de conducir Masterchef, que comenzará cuando termine Gran Hermano.

Ángel de Brito sorprendió a todos al filtran qué celebridad es la que tiene más chances de conducir la próxima temporada de Masterchef que comenzará una vez que termine Gran Hermano. "Estuvo reunida, hizo las prácticas, todo", reveló el conductor de LAM luego de mostrar un tape con la famosa que cuenta con más posibilidades de sumarse al nuevo éxito de Telefe.

Después de varias ediciones muy exitosas de Masterchef Celebrity, la competencia culinaria más popular del país volverá a enfrentar a cocineros amateur. Como no podía ser de otra forma, el jurado seguirá estando integrado por los tres cocineros que se metieron en las casas de millones de argentinos en los últimos años: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Pero lo que ya se confirmó que cambiará será el conductor, dado que Santiago del Moro quiere tomarse unas vacaciones cuando termine de presentar Gran Hermano.

Esta salida llevó a que rápidamente comenzara la danza de posibles conductores de Masterchef. Los dos primeros en sonar con fuerza fueron Iván de Pineda y Paula Cháves. Esta última corría con cierta ventaja ya que fue la presentadora de todas las temporadas de Bake Off, la competencia de pasteleros que emitió la propia señal de ViacomCBS. Pero en los últimos días se sumó un nombre más y Ángel de Brito aseguró que se trata de la persona que está más cerca de animar el reality.

"Sabe todo de MasterChef, pero no lo puede contar todavía, estuvo reunida, hizo las prácticas, todo. No lo puede contar porque no tiene la confirmación de Telefe, hoy es la que mas chances tiene", apuntó el conductor de LAM luego de ver un tape en el que el cronista del ciclo de América TV encara por ese tema a Wanda Nara. Picante, el periodista la felicitó durante un móvil porque será la nueva conductora del reality de cocina.

"No sé nada, me estoy enterando por vos, ni idea no sé nada. Veremos, no sé nada, te juro", le respondió la empresaria, buscando desligarse de la información. Por otra parte, Donato de Santis se refirió a la posibilidad de que Wanda se sume a la competencia como conductora y reconoció que "lo puede hacer cómodamente".

Las figuras de la música argentina que podrían entrar a Gran Hermano: sorpresa en Telefe

En Gran Hermano se está charlando la posibilidad de que ingresen dos artistas figuras de la música argentina. La decisión debe ser tomada en los próximos días y ya se filtraron los nombres que evalúa la producción de Telefe.

"Hay dos opciones. Ahora vamos a votar cuál nos gusta más. Los dos son superexitosos y talentosos. Va a entrar una noche para charlar con los chicos", reveló Ángel De Brito a través de su programa LAM por América TV. Telefe tiene que elegir entre dos artistas: Lali Espósito o Abel Pintos.

"Por el momento, no se sabe cuándo será, pero es algo que ya están organizando", indicó el conductor sobre la posibilidad que tendrán los participantes de Gran Hermano. Cabe recordar la mítica presencia de Diego Maradona, cuando entró en la edición 2001 del reality show de Telefe.

"Si a mí me preguntan a cuál es los dos elijo, te digo Lali. Hace una gran fiesta y la pudre. Imagínate que entra Abel y Alfa lo empieza a pelear. Lali va más por el formato, no creo que se descontrole", sostuvo De Brito. Por el momento, no hay nada confirmado, pero se espera con ansias la concreción de este hecho que sorprenderá a todo Gran Hermano.