Filtran lo que no se vio de la entrevista de Flor de la V a Jey Mammón: "Lavandina"

Ángel de Brito cómo se gestó el controvertido mano a mano que el exconductor de La Peña de Morfi tuvo con Intrusos.

Jey Mammón tuvo un tuvo un mano a mano con Intrusos que desató mucha controversia. El exconductor de La Peña de Morfi dio detalles sobre su relación con Lucas Benvenuto, el joven que lo denuncio por supuesto abuso sexual y que cuando salió a luz provocó su salida del programa de Telefe.

La entrevista en cuestión, que inicialmente fue con Florencia de la V a solas y luego pudieron participar los panelista. generó muchas críticas por la actitud que tuvo la conductora de América TV. Uno de los más duros fue Ángel de Brito, quien catalogó el reportaje como "un baldazo de lavandina" para Jey.

"Hablando de Flor, me hago cargo de lo que digo, ¿Cómo te sentás a conducir un programa y ser un ser creíble más con la historia de vida, por la comunidad LGTB y la discriminación que sufrió...?", manifestó Yanina Latorre en la última emisión de LAM. "¿Cómo te sentás a defender una causa como la de Lucas, te emocionas, lloras y hablas con él, porque contó que hablaba, y después te sentás con Jey a tratar de ayudarlo?", continuó.

Luego, agregó sin filtros: "Yo no podría hacerlo, me dan ganas de vomitar. Lo mejor que tenemos los comunicadores es la palabra, nunca me desdigo ni cambio de bando". "El relato de Jey es confuso porque acusa a Lucas de haber montado una operación por despecho, por haberlo dejado. Lucas fue citado por Karina Mazzocco en el contexto de la banda de pedófilos de Marcelo Corazza (SIC) porque él había desbaratado dos bandas de ese tipo", concluyó la esposa de Diego Latorre.

Por su parte, de Brito describió el mamo a mano del humorista con la conductora como "un baldazo de lavandina", debido a que De la V no se presentó a la mediación a la que fue citada por Jey y presume que habrán arreglado por fuera. De inmediato, Yanina tomó la palabra y afirmó que ella no se presentó a la mediación porque no le llegó la notificación.

Pero la controversia no terminó, ya que el periodista retomó el tema este jueves desde sus redes. El conductor de LAM jugó a su clásico "Ángel responde" en Instagram y cuando le preguntaron qué le pareció la entrevista de Florencia a Jey, respondió: "Flor no tiene aún herramientas para una entrevista así. Fue un acuerdo para no tener una demanda".

Ángel de Brito reveló cómo se gestó la entrevista de Florencia de la V a Jey Mammón.

Ángel de Brito habló sobre la millonaria demanda de Jey Mammón

La supuesta demanda de Jey Mammón en contra de varios comunicadores por como trataron la denuncia por supuesto abuso sexual en su contra transcendió hace varis semanas, pero en las últimas horas su abogado, Javier Baños, lo confirmó. El letrado indicó que uno de los demandados es Ángel de Brito, a quien le reclama 2.400.000 de dólares por "calumnias e injurias".

Tras dar su opinión sobre la entrevista que realizó Flor de la V, el conductor de LAM explicó cómo es su forma de proceder. “Yo voy a las mediaciones sin ningún tipo de problema, como a todas las mediaciones que me ha tocado ir en su momento. Yo duermo tranquilo. Yo no tengo estos problemas de andar explicando en tour por los programas o llamando a 25 abogados para que me armen una estrategia”, remarcó.

“Yo voy y hablo solito sin ningún tipo de problemas. Si me acusan de algo lo explico, acá, en mis redes, o donde sea”, subrayó y contó detalles sobre su encuentro con la exfigura de Telefe. “Fui, me presenté a la mediación. Le aclaro a mucha gente que las mediaciones son una instancia privada porque justamente lo que busca con esa herramienta la Justicia es confidencialidad para ver si se pueden arreglar las cuestiones”.

Respecto al pedido que hizo Jey, el periodista reveló: “Él pidió una retractación y una suma de dinero que yo no estoy autorizado a decir porque es confidencial”. “Más allá de eso, fui a la mediación, lo saludé, le di la mano, dije que no me iba a retractar y me retiré. Fue todo lo que pasó. No puedo contar otras cosas que ocurrieron ahí, como sí hicieron Jey Mammon y su abogado, que subieron una foto o filtraron una foto de la mediación, porque están con la misma ropa, en el mismo lugar, que todos los presentes que éramos siete”, concluyó.