Filtran la verdad sobre el futuro de La Peña de Morfi: "Lo voy a contar"

Luego de varios rumores sobre la continuidad del ciclo, salió a la luz la verdad definitiva sobre el tema.

Hace varias semanas que, tras la denuncia que enfrentó Jey Mammón, se rumorea que La Peña de Morfi va a llegar a su fin luego de varias temporadas exitosas. A raíz de esta versión, salieron otras a la luz que involucraban a ciertos integrantes del ciclo, pero ahora se reveló la verdad sobre el futuro del programa.

Fue Santi Giorgini, líder cocinero del programa, quien decidió hablar sobre el tema luego de los intensos rumores. La modelo está frente al programa dominical desde sus inicios, junto a Gerardo Rozín. Luego pasó a acompañar a Jey Mammón y actualmente conduce el ciclo junto a Georgina Barbarossa. Por este motivo, decidió hablar sobre el tema.

"Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera. Soy como el socio fundador y no ve voy a ningún lado. Sigue la carnicería, siguen los muchachos…me quedo en La Peña", aseguró, en un principio, Santi Giorgini, el líder de cocineros. Luego, añadió: "La Peña no termina, porque nos están difamando en varios medios que terminamos. Señores no compren eso, esas noticias que no son reales.

En este marco, Jésica Cirio añadió: "Hacemos el programa con mucho esfuerzo, nadie se va. No entiendo por qué esta difamación hacía nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo". Finalmente, el cocinero admitió que tiene otras propuestas, pero que esto no interrumpirá su continuidad en el programa gastronómico y musical: "¿Voy a hacer otro programa en Telefe? Si, señora ya lo voy a contar".

Se confirmó el regreso que todos esperaban en La Peña de Morfi

La Peña de Morfi es uno de los programas dominicales más vistos de la televisión abierta. Sin embargo, en las últimas semanas comenzó a surgir el rumor de un posible final de ciclo, atado a la denuncia pública contra Jey Mammón y el rechazo de Soledad Pastorutti para ser su reemplazo. De todos modos, ahora se confirmó el regreso más esperado por los fanáticos.

Mediante sus redes sociales, una de las conductoras que tuvo el ciclo de La Peña de Morfi confirmó que regresará a los estudios de Telefe este domingo. "Gracias @jescirio y a todos mis compañeros de @MorfiTelefe por el aguante con #natural, el próximo domingo ahí estaré para cantarles y darles un besote!!!", expresó la protagonista, quien lanzó un disco nuevo llamado Natural.

La persona en cuestión es Soledad Pastorutti. Luego de decirle que "no" a la posibilidad de ser reemplazante de Jey Mammón, la oriunda de Arequito anunció su vuelta a La Peña de Morfi. No será para conducir el envío, sino para ofrecer un recital para todos los presentes y para los televidentes que acompañen el programa desde sus hogares.