Filtran la primera foto de Benjamín Vicuña con su nueva novia Eli Sulichin, la amiga de Pampita

Salió a la luz la primera foto de Benjamín Vicuña con Eli Sulichin, la amiga de Pampita, de vacaciones juntos en Punta del Este.

Desde que Benjamín Vicuña terminó su relación con “La China” Suárez, con quien comparte dos hijos, Magnolia y Amancio, fue vinculado con distintas mujeres. Tras varios rumores falsos se confirmó por fin quién es la nueva mujer con la que está saliendo: Eli Sulichin, amiga de Pampita.

Esto se dio a conocer a raíz de una nueva foto que se filtró de los dos juntos en una playa en Punta del Este. Fue él quien viajó a visitarla y, aunque intentaron ocultarse de los paparazzis, la imagen salió a la luz después de que la periodista Laura Ubfal la compartiera en su cuenta de Instagram.

Según se pudo averiguar, Vicuña y Eli se habrían conocido en el bautismo de Ana García Moritán, la hija de Pampita con su actual pareja, Roberto García Moritán. Allí estuvo presente Vicuña ya que comparte dos hijos con la modelo: Beltrán y Benicio.

En la foto se puede ver a los dos en un restaurante ubicado en José Ignacio, uno de los más famosos de todo Punta del Este, rodeados de otras personas que parecerían ser sus allegados. “Juntos en @lahuella.parador”, escribió la periodista debajo de la publicación que se volvió viral al instante en las redes sociales.

¿Qué se sabe de Eli Sulichin, la nueva novia de Benjamín Vicuña y amiga de Pampita?

Anteriormente, Yanina Latorre había contado en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que Sulichin tiene 32 años y trabaja en una empresa de marketing. “Es una chica bien, de buena familia, no es del medio, no quiere ser famosa ni le interesa la plata. Se conocieron en el bautismo de Ana porque es amiga de Pampita, empezaron a hablar ese día y no se dejaron de ver. Ella está en Punta del Este y él la fue a visitar”, informó.

Débora D’Amato también había hablado al respecto en Intrusos después de haber conversado con la abogada Ana Rosenfeld, muy cercana a la amiga de Pampita. “La conozco desde que nació. Les puedo decir que es una familia maravillosa y ella es una mujer divina”. “Entonces que salga de ahí, Ana, porque Vicuña es un rompecorazones. Le va a romper el corazón”, le respondió Débora.

Asimismo, la periodista Paula Varela sumó algunos detalles sobre el pasado sentimental de Eli. “Me dicen que Eli estuvo dos veces a punto de casarse y bueno, terminó todo mal. Uno es el hermano de David Matalón, que es el dueño de una marca de ropa. Y el otro es Joaco, otro millonario y dueño de estas famosas botitas o borcegos que están muy de moda”.