Filtran el último deseo de Gerardo Rozín para La Peña de Morfi en Telefe: "Él había querido"

Carmela Bárbaro, la exesposa de Gerardo Rozín, reveló a quién hubiese querido el conductor para reemplazarlo en La Peña de Morfi en Telefe.

Se filtró uno de los últimos deseos de Gerardo Rozín antes de su fallecimiento y tiene que ver con el éxito que forjó en La Peña de Morfi por Telefe. Su exesposa Carmela Bárbaro fue la encargada de revelar a quien hubiera querido el periodista para conducir el programa.

En diálogo con Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, la expareja de Rozín fue invitada y habló sobre el futuro que hubiera querido el conductor para La Peña de Morfi. Actualmente, el ciclo se encuentra en un escándalo tras la denuncia por abuso sexual que enfrenta Jey Mammón, quien era el conductor y fue separado de su cargo.

"Él no quiso pensar en un sucesor. Quería que el programa siguiera y él pensó, hasta último momento, en alguna opción detrás de cámara o desde su casa", expresó Carmela. En este contexto, dijo que no solo conducía, sino que era el productor del programa. "Seguía planificando cosas y ver cómo podía participar, pero es un ciclo con mucha exigencia física, muy largo", agregó.

Gerardo Rozín falleció el 11 de marzo de 2022 por un cáncer cerebral y dejó un legado en La Peña de Morfi. Semanas antes de su deceso, situación que él ya sabía que podía pasar, había pensado en un posible reemplazo. "En su momento él había querido a Migue Granados, pero no pudo porque tenía otros trabajos. Espero que no lo abandonen. A mi me encanta Jésica Cirio, me parece que lo puede hacer y también siempre hay una cosa de ponerle", reveló Carmela.

Revelan la conmovedora carta que escribió Gerardo Rozín antes de morir

A un año de la muerte de Gerardo Rozín, Carmela Bárbaro compartió las líneas de despedida que escribió el reconocido conductor rosarino cuando fue diagnosticado por un tumor cerebral maligno. El texto fue publicado en las redes sociales de la periodista, pero el hecho de hacer públicas estas palabras fue consensuado con Mariana Basualdo (última pareja de Rozín) y sus respectivos hijos, Elena y Pedro.

La repentina muerte de Gerardo Rozín sorprendió a muchísima gente, ya que era un personaje muy querido de la televisión. En el primer aniversario del triste hecho, los hijos del recordado periodista junto con sus respectivas madres (Carmela Bárbaro y Mariana Basualdo) compartieron las sentidas palabras que el rosarino escribió cuando fue diagnosticado, solo un año antes de su partida. "Todos los días pensamos en Gerardo: su ausencia ocupa mucho lugar pero también su recuerdo es una compañía verdadera", publicó Bárbaro en sus redes sociales, donde también agradeció el apoyo y cariño que reciben.