Filtran el detalle que hizo detonar la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen: "Tóxica"

A una semana de haberse confirmado el divorcio, revelaron el insólito motivo que hizo estallar a la relación.

Salió a la luz el escandaloso motivo que habría detonado la relación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen. A una semana de haber confirmado su separación, surgieron muchas especulaciones en torno a los motivos de este polémica decisión. Sin embargo, recientemente se dio a conocer cuál habría sido el motivo que rebalsó el vaso.

Fue el periodista de espectáculos "Pampito" quien reveló los detalles desconocidos. Al aire de Mañanísima, ciclo emitido por Ciudad Magazine y en el que trabaja como panelista, el comunicador aseguró que Jakob "espió a Zaira Nara" y esto desembocó de forma directa en la separación.

"¿Se acuerdan que a Zaira la habían vinculado con un polista? Eso no es tan mentira según me dicen", empezó por decir el periodista sobre los rumores de infidelidad por parte de la modelo y conductora. Luego, sumó a la polémica: "Y Jakob se había enterado porque había puesto un micrófono en una parte de la casa".

En ese sentido, el periodista explicó sobre los inicios del escándalo: "Ella empezó a hacer la de ella por él, porque él se había mandado primero la macana". En este marco, volvió a hacer referencia al WandaGate, situación que sucedió hace casi un año pero que aún resuena en el mundo de la farándula. "Cuando salió lo de Mauro Icardi con 'La China' Suárez él fue el que le hizo la gamba a Mauro, porque se habían quedado los dos solos. Y Jakob también habría salido con una chica".

Sin embargo, Carmen Barbieri no aceptó esta justificación y tildó la actitud de Jakob Von Plessen de "tóxica". "¡¿Cómo vas a grabar a tu mujer?!", lanzó la conductora indignada.

El calvario de Zaira Nara tras su separación: "Está viviendo un duelo"

Zaira Nara confirmó su separación de Jakob Von Plessen, con quien comparte dos hijos, después de ocho años de relación. Luli Fernández, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece) reveló detalles sobre cómo la conductora está viviendo este duro momento.

Zaira es conocida por mostrarse sumamente reservada cuando se trata de su intimidad, por lo que solo se limitó a escribir un comunicado en sus redes: "Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias". En este contexto, Luli Fernández detalló cómo se siente la modelo mientras atraviesa esta situación.

Los rumores de ruptura entre Nara y Jakob comenzaron cuando estalló el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y "La China" Suárez. Según trascendió, Jakob cubrió a Icardi para que pasara una noche en un hotel en París con "La China" mientras él también engañaba a Zaira con otra mujer. "Zaira hasta últimamente intentó que su relación saliera adelante. La decisión la toma ella, después de muchos meses de intentarlo y de pelearla. Ella está muy triste, está viviendo un duelo. Estas son palabras de ella literales", reveló la panelista.

En este sentido, Fernández destacó que la modelo "quería seguir peleándola por sus hijos" hasta que no aguantó más. "Ahí es en donde le surge la cosa de 'me siento culpable, pero no puedo más. No puedo superar la situación y necesito tomar una decisión'", cerró la periodista. Paula Varela sumó que un motivo importante por el que se separaron fue que "Zaira tiene una idea de una familia, de un tipo que esté al lado, que sea compañero y demás, y con Jakob parecería imposible por el estilo de vida que tiene, y aunque él lo intenta porque la ama, no puede cambiar".