Filtran el dato que nadie sabía de Loly Antoniale y Jorge Rial: "Voy a decir la verdad"

Se reveló un dato inesperado sobre la relación entre Mariana "Loly" Antoniale y Jorge Rial que duró tres años. Morena Rial prendió el ventilador y contó detalles que nadie sabía.

Jorge Rial se encuentra en el ojo de la tormenta por la catarata de declaraciones que hizo su hija Morena Rial en distintos programas de espectáculo. En este caso, se filtró un dato vinculado al romance que tuvo con Mariana "Loly" Antoniale que generó revuelo en el mundo del espectáculo.

"Cuando mi papá se va a Venecia en un viaje con Loly le revisé el celular a mí papá cuando se fue al baño", relató en primera instancia Morena Rial, quien está siendo invitada a varios programas de televisión. Estas declaraciones fueron expresadas en A La Tarde, conducido por Karina Mazzocco en América TV.

Allí dejó en claro una vez más la pésima relación que tiene con su padre Jorge Rial, alejado del mundo de la televisión para abocarse a su salud luego de haber sufrido un infarto. Y luego, Morena ventiló un detalle de la intimidad que "Loly" tenía con Jorge: "Ella le decía ‘Chanchito’. Era de ‘L, un corazón, L, Y’ y abajo le ponía ‘Chanchito’. Ellos ya estaban separados. Entonces me callé la boca, no dije nada y siguió. Era Loly que le mandaba mensajes a mi papá", reveló Morena.

En esa época, y según More, Jorge Rial estaba en pareja con Silvia D'Auro, con quien el conductor mantuvo un vínculo entre los años 1999 y 2011. "Mi papá me contó que se iba a Venecia y hay fotos de una tapa de revista con ellos ahí. Yo estaba en lo de Silvia y ella me preguntó si yo sabía de la relación entre ellos. Le dije ‘Te voy a decir la verdad, le leí el celular y están juntos (NdeR: con Loly Antoniale)’. Yo de mala", lanzó en una confesión que sorprendió a todos.

Morena Rial expuso lo que muchos pensaban sobre Jorge Rial: "Muchos llamados"

Luego de viajar a Colombia para acompañar a su papá luego de que sufriera una descompensación cardíaca, Morena Rial destapó la verdad de su vínculo con el reconocido periodista. La influencer habló sobre la relación que mantiene con Jorge y aseguró que "se tienen bloqueados de WhatsApp".

En diálogo con A La Tarde, ciclo emitido por América TV y conducido por Karina Mazzocco, la influencer reveló que no tiene vínculo con su papá y que ella no vive del sustento económico que le brinda Jorge Rial. "A mi padre no le gusta nada de todo lo que me rodea. Pero a mi no me importa, porque tampoco me gusta nada de su vida y me la tengo que aguantar", confesó Morena luego de admitir que se mudó de Córdoba a Buenos Aires por pedido de su papá.

Cuando Morena viajó a Colombia junto con su hermana Rocío para poder acompañar a su papá, parecía que el vínculo familiar estaba resuelto. Sin embargo, una vez que el periodista mejoró, salió a la luz que padre e hija seguían distanciados y sin aparente deseo de reconciliarse. En este marco, la influencer sumó: "Yo no me meto más en su vida, que haga lo que quiera. Pero siempre el tiempo me termina dando la razón".

Luego, reveló lo que muchos pensaban de las exparejas de su papá: "Se cumplió todo lo que yo decía de Agustina (Kämpfer) y Romina (Pereiro). A la única que rescato a Mariana (Antoniale) que él le cerró la puertas de todos lados". Finalmente, añadió que esto último también se lo hizo a ella: "A mi tampoco me deja estar en el medio".