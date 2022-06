Figura de LAM renunció y se incorporó a Telefe: de quién se trata

Una reconocida panelista se suma al equipo de Cortá por Lozano tras su renuncia al ciclo conducido por Ángel De Brito.

Ángel De Brito sufrió una baja importante en su panel de LAM por la pantalla de América TV. En las últimas horas, se dieron a conocer detalles sobre su futuro y se incorpora al programa conducido por Vero Lozano por Telefé.

Se trata de Ana Rosenfeld, quien había renunciado a LAM por problemas extra laborales que impedían su presencia en el estudio. Sumado a eso, hubo una mala relación con Yanina Latorre, otro motivo que encaminó su renuncia definitiva.

En la edición del martes 7, estuvo en el programa de Ángel De Brito y brindó detalles de su nueva incorporación. La abogada se suma al equipo de Cortá por Lozano por Telefé y dijo cómo se siente al respecto: "Voy a ir una vez por semana, me pidieron que este todos los días pero es imposible. Mis viajes al exterior van a seguir estando".

Además, se encargó de desmentir una información brindada por Laura Ubfal, quien sostuvo que la letrada no podría visitar más el ciclo de De Brito por América TV. "Cuando yo me incorporé acá lo que yo pedí es que yo no podía ser exclusiva y me lo aceptaron”, aseguró.

El reemplazo de Ana Rosenfeld en LAM

Tras su renuncia al programa, Daniela Cardone ocupó su lugar como invitada especial. Finalmente, Ángel De Brito le dio la bienvenida oficial y será la nueva integrante.

Antes del cierre final del programa de espectáculos emitido por América TV, De Brito anunció una importante noticia. “Vamos a comunicar que Daniela Cardone va a seguir, así que bienvenida a LAM. La pasamos genial toda la semana con vos, nadie quiere que te vayas, es la única vez que nos pasó esto”, precisó el conductor.

Internas en LAM: la confesión de una panelista que cruzó a Nazarena Vélez

LAM está en el ojo de todos por una sorprendente acusación revelada en las últimas horas. La protagonista es Estefi Berardi, panelista del programa, quien se vio involucrada en un triángulo conflictivo junto a Carmen Barbieri y Nazarena Vélez.

El ciclo televisivo conducido por Ángel De Brito en América TV registró una fuerte interna. A través de sus redes sociales, la panelista Estefi Berardi respondió una serie de preguntas por parte de sus seguidores y allí se dio una situación reveladora.

La pregunta tuvo que ver con dos figuras del espectáculo: Carmen Barbieri y Nazarena Vélez. Berardi tuvo que optar por una de las dos y no fue su compañera de LAM, ya que eligió a la conductora de Mañanísima por Ciudad Magazine, quien además es su jefa. "Carmen", sentenció sin más detalles.

De esta manera, lo que suponía un ambiente sumamente calmo entre compañeros parece ser que no es así. La respuesta de Estefi Berardi podría desatar una interna en LAM puertas adentro, ya que fue de carácter público tras haberlo compartido en sus redes sociales.