Figura de LAM abandonó un móvil en la cara de Ángel De Brito: "Te robaste todo"

Una figura que visitó LAM se sacó en medio de un móvil y abandonó el programa de espectáculos conducido por Ángel De Brito. Tenso momento en América TV.

LAM es un programa de espectáculos conducido por Ángel De Brito en América TV desde el año 2022 y de vez en cuando realizan entrevistas a figuras de la farándula. En la última emisión, el móvil realizado a una famosa personalidad del rubro se fue de las manos a tal punto de que lo abandonó en la cara del periodista, motivo por el cual se generó un tenso momento.

El martes 19 de septiembre, Ángel De Brito invitó a Oriana Junco y Barbi Di Rocco para hacer un sentido homenaje a la primera modelo trans argentina Vanessa Show, quien murió días atrás. Sin embargo, las temperaturas comenzaron a elevarse con reclamos de por medio y comentarios malintencionados.

"Ya venía muy mal con la cabeza, se olvidaba de todo, tenía como un principio de alzheimer. Estaba mal, no reconocía. Y ahí es donde se acercaron muchas personas a saquearla, a conseguir una conveniencia directamente. Eso es lo que me están diciendo a mi", dijo Oriana Junco en primera instancia sobre Vanessa. En ese momento, la mediática cambió de tema rotundamente para referirse a Di Rocco, presente en el estudio de LAM.

"Yo no la conozco a Bárbara, jamás la vi en mi vida. Yo mandé un mensaje al teléfono de Vanessa Show cuando estaban organizando el velatorio. Y Bárbara me dijo que estaba tan afligida y tan mal que no podía responderme. Invitó a sus amigos, pero a mi no me dijo nada, sabiendo que yo era amiga de Vanessa de toda la vida", lanzó. "No, Oriana, no mandé una invitación directa a nadie, lo puse en mi Instagram", la frenó Di Rocco.

A partir de ahí, todo fue tensión y catársis en pleno vivo con acusaciones inesperadas: Oriana Junco la trató de "chorra" por robarse pertenencias del velorio de Vanessa Show, mientras que Barbie Di Rocco le dijo que tiene una denuncia de extorsión y apuñaló a un cliente. "Se me desvirtuó el homenaje", soltó De Brito. Finalmente, la animadora de 52 años tomó la decisión de abandonar abruptamente el móvil.

La acusación de Oriana Junco a Aníbal Lotocki tras operarse con él

Las muertes de Mariano Caprarola y Silvina Luna volvieron a poner el foco mediático sobre Aníbal Lotocki, a quien hace muy poco la Justicia lo inhabilitó para seguir operando. En los últimos días, por la televisión fueron apareciendo diferentes expacientes del cirujano con sus respectivas denuncias por las sustancias que les inyectó y los problemas de salud que les generaron. En ese sentido, en las últimas horas una nueva famosa contó el calvario que vive por culpa de Lotocki desde hace ya varios años.

"Tristeza absoluta con el fallecimiento de Mariano Caprarola y Silvina Luna", comenzó Oriana Junco en sus redes sociales, donde también reveló que en el 2010 se operó con el polémico cirujano. "No me pasó nada durante años, hace 6 o 7 años empezaron a salirme granulomas que migraron a la rodilla y dolores permanentes", sumó la actriz y cantante sobre su propia experiencia con las intervenciones estéticas que realizaba Lotocki.

Para cerrar, Junco adelantó qué hará próximamente: "El lunes comienzo los análisis correspondientes con el doctor Lowenstein". De esta forma, la actriz y cantante buscará tener más información respecto a sus dolores y en caso de ser necesario comenzar el tratamiento respectivo.