Figura de El Trece pidió entangar a Novaresio y lo confrontó al aire: "Maní tostadito".

Luis Novaresio reapareció en la televisión luego de sus picantes declaraciones hacia Luis Majul y fue confrontado al aire de Almorzando con Juana (El Trece) por Jimena Monteverde, quien desplegó una seguidilla de picantes comentarios sexuales hacia el periodista. La reacción de Novaresio ante la lluvia de indirectas de la cocinera.

Todo comenzó en Almorzando con Juana cuando la nieta de Mirtha Legrand invitó a Luis Novaresio a la cocina a hacer una receta junto a Jimena Monteverde. La chef no tardó en soltar comentarios sexuales hacia el periodista apenas lo vio y expresó uno de sus deseos, sin ningún tipo de filtro: "Quiero entangar a Novaresio. Yo te veo entrenando en las redes...". Luego le desabotonó la camisa y tomó el saco del periodista para improvisar un delantal. "¿Me saco el pantalón?", bromeó Novaresio, nervioso ante el manoseo de la cocinera.

"Yo te veo con una sunga atigrada", arremetió Jimena Monteverde siguiendo con sus deseos de "entangar" al periodista. Y, redoblando la apuesta, el conductor sugirió: "Atigrada no, más negra". Segundos después, Juana Viale anunció un PNT y la cocinera disparó una serie de chistes de doble sentido sobre "termos" antes de empezar con la receta de un turrón. Como si fuera poco, no faltaron los chistes sexuales sobre los ingredientes de la preparación -como no olvidarse del "maní tostadito"- o la atrevida invitación a que Novaresio unte el dedo en un bowl de dulce de leche, secuencia que también fue interpretada con doble sentido.

Jorge Rial reveló la verdad de lo que pasó entre Novaresio y Majul: "Todo colorado"

El periodista Jorge Rial reveló un dato poco conocido sobre lo que ocurre entre Luis Majul y Luis Novaresio, tras la salida de este último de LN+. El conductor histórico de Intrusos volvió a los chimentos y habló sin pruritos de la bronca que habría en contra de Majul, en relación a lo que dijo de la salida de algunos periodistas del mencionado canal.

Periodistas como Novaresio y Eduardo Feinmann se pasan de LN+ a A24 y, en ese sentido, Majul soltó: "Se fueron los cabareteros". Esto provocó la reacción de su tocayo, quien apuntó: "Y vos sos Liza Minnelli". En ese contexto, Jorge Rial se pronunció en su programa Argenzuela sobre este conflicto.

"Nosotros pusimos el video de Luis Miguel Majul hablando con Cabak, en el que le decía como ese canal ahora iba a dejar de ser un puterío, un cabarulo…más o menos como que se había ido toda la mierda. Pero Novaresio, uno de los que se fue, le respondió diciéndole que entonces él era Liza Minelli", comentó Rial. Y siguió: "¡Hay una calentura con Majul! ¡Lo quieren cagar a palos! ¡Es de mala leche que haya dicho eso! Igual Ávila y Majul ya desde América se venían marcando. Pero yo al permiso…¡Porque lo conozco hace mucho! Nosotros trabajábamos en La Razón, Luis era todo colorado, y nosotros estábamos en plena toma de la redacción y él venía siempre, pero ¡escribía su columna y se iba!".