Fuerte denuncia de figura de El Trece.

Cinthia Fernández volvió a quedar en el centro de una fuerte polémica que mezcló farándula, política y una grave acusación pública. La figura de El Trece realizó un durísimo descargo luego de enterarse de que el actor venezolano Fernando Carrillo iniciará acciones legales en su contra tras un tenso cruce televisivo. Lejos de dar marcha atrás, la mediática aseguró que el objetivo de la demanda sería “censurarla”.

El cruce de Cinthia Fernández y Fernando Carrillo

El conflicto se originó en La mañana con Moria, cuando en el programa se debatió la situación política de Venezuela y, en particular, la detención de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. En ese contexto, Fernández protagonizó un enfrentamiento al aire con Carrillo, conocido por su postura pública a favor del chavismo. El intercambio fue subiendo de tono hasta volverse uno de los momentos más incómodos del ciclo, y ahora amenaza con trasladarse al terreno judicial.

Al enterarse de la posible demanda, Cinthia decidió responder desde el mismo espacio televisivo donde se desató el escándalo. Fiel a su estilo frontal, no se mostró intimidada y apuntó directamente contra el actor. “La verdad es que me pone muy feliz. Me pone muy contenta y me enaltece estar en la vereda de enfrente de un tipo que defiende un régimen dictatorial”, lanzó sin filtro.

Lejos de suavizar su postura, la panelista redobló la apuesta y fue todavía más contundente. “Un régimen asesino, amigo de la sangre, de la tortura, la que él negó. Un régimen amigo de la censura. Ahora, paradójicamente, él me quiere censurar a mí para que me retracte”, disparó, dejando en claro que interpreta la acción legal como un intento de silenciar su opinión.

Cinthia Fernández lanzó una dura acusación contra Fernando Carrillo

El descargo no se limitó a lo ideológico. Cinthia Fernández también puso el foco en los supuestos intereses económicos de Carrillo y cuestionó la coherencia de su discurso. “Si estar en la vereda de enfrente de un tipo como vos me vale una querella, no me hagas una, haceme 20”, ironizó. Luego, lanzó preguntas directas y filosas: “¿Qué empresas tenés en Venezuela, Carrillo? ¿Dónde pusiste tu platita? ¿A dónde están tus inversiones?”.

Cintian Ferández se cruzó con Fernando Carrillo.

El momento más delicado llegó cuando la mediática hizo referencia al pasado del actor en Estados Unidos. Calificó la demanda como “un manotazo de ahogado” y aseguró que busca “limpiar su nombre y su honor”. En ese marco, lanzó una acusación aún más grave: “Se te fue la manito con una señorita en los Estados Unidos, en donde tenías las inversiones”, afirmó, elevando todavía más la tensión del conflicto.

Con este nuevo capítulo, el cruce entre Cinthia Fernández y Fernando Carrillo promete seguir escalando y abre un frente judicial que podría tener fuertes repercusiones mediáticas. Mientras tanto, la figura de El Trece dejó en claro que no piensa callarse y que, lejos de retroceder, está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias.