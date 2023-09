Figura de El Trece enfrenta un juicio por un insólito motivo: "No hubo acuerdo"

La celebridad no llegó a un acuerdo en una audiencia y debe enfrentar un juicio oral. Se trata de una miembro de un ciclo diario de El Trece.

Los conflictos entre figuras del espectáculos son comunes en la dinámica de los ciclos de chimentos y algo así se dio entre una figura de América TV y otra de El Trece. Se trata de una miembro de Poco Correctos, ciclo que "El Chino" Leunis y El Pollo Álvarez conducen en las tardes del canal del Grupo Clarín, que se enfrentará contra una panelista de otra emisora.

Estefanía Berardi y Yanina Latorre estuvieron enfrentadas durante meses. La panelista y esposa de Diego Latorre había sido la encargada de ventilar información acerca del supuesto romance entre Berardi y Fede Bal. Esto desencadenó un conflicto legal que las llevó a una audiencia. Teniendo en cuenta que no hubo un acuerdo en la misma, el próximo paso será el juicio oral.

"Lo que pasó en la audiencia es confidencial, no se puede contar, pero sí no hubo acuerdo. Así que vamos a juicio oral", comentó Berardi en el ciclo del que forma parte en El Trece. Más tarde, la panelista dio una nota al cronista de LAM y aseguró que estuvo conforme con el resultado de la audiencia, que quiere que se haga justicia y que está tranquila porque la discusión se está dando donde tiene que darse y no en la televisión.

Yanina Latorre le respondió a Berardi desde su sillón en LAM y fue irónica. "La audiencia duró 4 o 5 minutos. Ella me acusa de que yo le dije 'yo tenía tus chats y nos los hubiera mostrado'. Y no los mostré. Y yo lo dije despupés de que Tauro haya hablado de los chats. Lo sigo diciendo", comentó Latorre.

La dura crítica de Yanina Latorre al programa de Nati Jota en Olga

"Me puse a escuchar un rato a Nati J, yo creo que esta chica es el monumento al no talento. Leticia es divina, tiene contenido, pero basaron un streaming en la homosexualidad de Leticia, me parece patético para el año 2023", comentó la madre de Lola Latorre, sin tapujos. Y agregó: "Vos no podés basar un streaming en que sos torta, ya sabemos que sos torta, avancemos que estamos en el año 2023 y no importa el género, no hay que discriminar, no bases el streaming en cómo chupás concha. Porque estás buscando el morbo del que quiere escuchar que una mina chupa una concha. Se hace la bisexual, que no sé si es bisexual o no... Ella se fue de Luzu porque ya era incómodo escucharla, porque solamente cuenta las pi... que se comió el fin de semana en la Bresh, pero con lujo de detalles. Mirá que a mí que no me molesta hablar de esas cosas, la escuchás y decís ya está, apaguemos".

Yanina reconoció que leticia Siciliani es una chica con talento pero no le gusta su rol en el ciclo de Jota. "El streaming de estas dos pibas es una situación gráfica de chupadas de concha y de pija que recibió una. Eso es lo que no tiene que ser un streaming, a la gente algo más que una concha tenés que darle. Algo interesante", cerró.