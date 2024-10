Figura de El Trece contó su enfrentamiento con Maru Botana: "Es odio"

El enojo de Jimena Monteverde con Maru Botana.

Durante el último programa de Almorzando con Juana, por El Trece, se dio una incomoda situación entre la cocinera Jimena Monteverde y uno de los invitados, el actor y humorista Turco Naim después de un comentario que no cayó bien.

Como cada domingo, durante el programa que conduce Juana Viale la cocinera protagoniza el momento de "la receta express" con uno de los invitados que en este caso fue el humorista quién nombró a otra reconocida cocinera, Maru Botana, pero no terminó de la mejor manera.

Durante el segmento de Almorzando con Juana el Turco Naim se dirigió a Jimena Monteverde con quién estaban preparando la receta express y le dijo: "Me hacés acordar a Maru Botana. ¿Se la puede nombrar? Porque acá se pelean todos con todos".

Rápidamente pudo verse como a la cocinera tomó a mal el comentario de el ex marido de Emila Attias, lo que provocó la intervención de Juana Viale. "¡Justo ella!, acotó la conductora de El Trece y nieta de Mirtha Legrand.

Entre risas el turco agregó; "¿También se peleó con Maru Botana? . "Yo no me peleé con nadie. Es increíble", respondió Jimena Monteverde pero el humorista fue a fondo. "Tranquila que hay una Lapegüe también... También se peleó, dicen", disparó.

Esto fue en referencia a que Micaela Lapegüe estaba en la mesa y su papá, Sergio, quién se peleó con Maru Botana años atrás. "Yo no me peleé con nadie", aseguró la cocinera tratando de darle fin al momento incómodo.

Jimena Monteverde contó detalles de su enfrentamiento con Maru Botana

¿Por qué se pelearon las cocineras Jimena Monteverde y Maru Botana?

Hace algunas semanas la cocinera de Almorzando con Juana y de La Noche de Mirtha reveló en una nota en el ciclo +Caras porqué está enemistada con la jurado de Bake Off (Telefe) y fue dilapidaria.

"No sé si me odia y si la palabra es odio, pero eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión hay que ser un poco malo, y yo no lo soy. Por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es", explicó tras la pregunta por el conflicto.

Al respecto de la pelea con Maru Botana, agregó: "Teníamos un programa en América TV los fines de semana, y nos iban a dar la posibilidad de ir en la semana. Ella presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco Carreño no podíamos estar más".

"Nunca pensé en estar en un canal y pedir ser la única cocinera. No sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sé es que para mí fue muy triste. Maru Botana fue la decepción más grande que tuve en la televisión. Había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas que trabajaban conmigo", concluyo Jimena Monteverde.