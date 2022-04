Feroz pelea entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi en LAM: "Sos una maleducada y una atrevida"

Yanina Latorre protagonizó una fuerte pelea con Estefanía Berardi en Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Desde que Estefanía Berardi se sumó al panel de LAM, sus cruces al aire con Yanina Latorre son cosa de todos los días. En reiteradas ocasiones, ambas se cuestionaron mutuamente qué tan confiables eran sus fuentes, ya que a cada una le había llegado una versión diferente sobre el nuevo romance de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel. La situación llegó a tal punto que Latorre terminó explotando contra su compañera a los gritos.

El conflicto comenzó días atrás, cuando en uno de los programas anteriores, Estefanía publicó en Twitter “re coucheado el relato”, mientras Yanina estaba contando la información que consiguió sobre De Paul y Tini. Al leer su publicación, la panelista se enfureció por su actitud y no paró de recriminárselo. “Lo mejor sería que me mires a la cara en vez de bardearme y mandar tweets cuando cuento un relato”, le reprochó esta vez.

Ahora, la pelea empezó cuando Berardi dijo que la información que le había llegado a ella era que Tini y el futbolista “estaban parando en una playa”. Yanina manifestó que no fue así y argumentó: “Acá me dicen que ellos alquilaron una casa”. Estefanía le respondió con un comentario irónico y expresó: “No tengo información tan detallada como la que tiene Yanina”.

“Yo soy una mina que labura y que trabaja con fuentes y que le cree a sus fuentes que son protagonistas. Vos andás contando likes mientras yo estoy hablando con ellos en Europa”, le contestó la esposa de Diego Latorre, completamente enfurecida. En su defensa, Berardi le dijo que ella también es capaz de conseguir información. “Puedo hacer las dos cosas porque me da la cabeza, por suerte”, le contestó. “Sos una maleducada y una atrevida, porque no me lo decís a la cara y te haces la víctima en Twitter”, cerró Latorre.

El consejo de Graciela Alfano para Estefanía Berardi

Cuando Graciela Alfano estuvo como invitada en Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri en el que Estefi también trabaja como panelista, le dio un importante consejo sobre sus peleas con Yanina Latorre: que nunca se deje maltratar por nadie y que se defienda. “Por favor, le respondés y no te me quedás callada. Nadie te va a decir nada, cualquier cosa me nombrás”, le expresó la diva.

“Es el momento en que las mujeres no nos quedamos más calladas. La misoginia la puede ejercer otra mujer que te dice 'callate' o que no servís. Que no te da un lugar, que te pone nerviosa, que te hace sentir avergonzada. Vos estás ahí porque te contrataron, te pagaron para hablar. Respondé, porque lo que uno guarda se pudre”, cerró Alfano.