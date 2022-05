Feroz pelea a los gritos entre Sabrina Carballo y Chanchi Estévez a los gritos: "Callate un poco, maleducado"

Sabrina Carballo y "Chanchi" Estévez protagonizaron una fuerte pelea en El Hotel de los Famosos.

Sabrina Carballo y “Chanchi” Estévez, quienes son expareja, protagonizaron un nuevo enfrentamiento en El Hotel de los Famosos, el reality de El Trece que sigue el formato de Gran Hermano. Desde el comienzo del programa se pudo ver una fuerte tensión entre ambos, pero esta vez terminaron a los gritos enfrente de todos sus compañeros.

Todo comenzó mientras discutían una nueva estrategia para la eliminación que se llevará a cabo en el "juego de la H". En esta oportunidad, se enfrentarán “Majo” Martino y “Locho” Loccisano y uno de ellos quedará eliminado. Sabrina y “Chanchi” mostraron muchos desacuerdos al respecto y la situación escaló tanto que terminó en un escándalo.

Mientras Sabrina sostuvo que todos los participantes debían votar para eliminar a “Majo”, ya que era la única forma de “cortarle la estrategia a ‘Locho’”, el exfutbolista argumentó que eso no iba a salir bien. “Él quiere que todos digan que queremos que se vaya. Si se queda, va a seguir jugando el papel de víctima. Y si se va, podrá decir que todos estábamos en contra de él y que le iba a ser imposible ganar”, argumentó la mediática.

“Chanchi” la interrumpió para reiterarle que no era fácil lo que estaba planteando y Sabrina lo frenó en seco: “Callate un poco, dejame hablar, maleducado. No me estás dejando hablar, Maximiliano. Dejame que te explique lo que te quise decir, flaco. ¿Me estás cargando?”, exclamó.

Sin decir ni una palabra más, el exfutbolsita se levantó y se fue, a lo que Sabrina le gritó: “Andate a cagar”. “Yo no pierdo la paciencia ni nada, pero ¿a quién te comiste, boluda?", le contestó Estévez. Y Carballo agregó, furiosa: “Les había dicho a los chicos: ‘Maxi, como está chupado, se va a enojar y nos vamos a terminar peleando y él yéndose’. Cuando está borracho, no puede hablar conmigo. Decí que estamos en un lugar público porque sino lo agarro del cogote y lo cago a trompadas”.

¿Cuándo termina El Hotel de los Famosos?

Después de varios meses de grabaciones, la producción de El Hotel de los Famosos determinó que pronto se acercará la gran final. Los rodajes comenzaron a comienzos de 2022 y se espera que terminen en el mes de mayo. Se dice que la final se filmará el 30 de mayo y que semanas después comenzarán los procesos de edición para finalmente emitirse en pantalla en el mes de junio, aunque todavía no hay una fecha exacta confirmada.