Feroz cruce entre Romina y Camila en vivo en Gran Hermano: "Tenés mucho odio adentro"

Camila Lattanzio le pasó factura a Romina Uhrig en pleno debate de Gran Hermano y se desató una fuerte pelea al aire.

Romina Uhrig fue eliminada de Gran Hermano (Telefe) y mantuvo una fuerte pelea en vivo con Camila Lattanzio en el debate, frente a Santiago del Moro y todos los panelistas del programa.

Romina y Camila tuvieron varios choques durante su convivencia en la casa, especialmente después de la pelea entre la exdiputada y Walter "Alfa" Santiago. Mientras algunos "hermanitos" se pusieron del lado de la exdiputada, Lattanzio fue la única que apoyó al hombre de 61 años y, desde ese momento, las peleas con Romina se hicieron cada vez más frecuentes.

La joven aprovechó la oportunidad para decirle a Romina que desde que puso un pie adentro de la casa, sufrió maltrato de su parte. "Vos a mí, Romina, me trataste súper mal. Me hiciste bullying adentro de la casa y me sorprende realmente que vos, siendo exdiputada y representando a todo el país, hayas tenido ciertos comentarios conmigo", comenzó Camila.

"Que vos digas que el problema empezó con 'Alfa'... Sí, inventante cualquiera. El problema empezó desde que llegué yo, que no sé por qué te la agarraste conmigo. Ahí empezó la pelea y yo quedé en el medio", agregó la joven. "Ay, mirá, Cami...", le contestó Romina, pero Lattanzio la frenó en seco: "No, 'mirá, Cami' nada".

En su defensa, Romina le recordó que fue la única que la trató bien desde que llegó a la casa. "Fui una de las personas que mejor te recibió, charlé con vos, todo. Y que estés mintiendo así... No me voy a enganchar en lo tuyo, Camila", sumó Romina, a lo que Camila le respondió que "la gente vio todo y está todo grabado". "Bueno, está bien, que se vea entonces, Cami. Tenés mucho odio adentro, Cami. Sacalo porque te va a hacer bien", cerró la exdiputada.

La burla de Romina hacia Camila que enfureció a los fans de Gran Hermano

Semanas atrás, la producción le había regalado un piano a Camila para que cantara y tocara para todos sus compañeros, ya que la joven es pianista y cantante. Mientras varios de sus compañeros la escucharon atentos, Romina no pudo evitar burlarse de los gestos de Camila al cantar. "Camila cuando canta mira así y hace...", dijo la exdiputada, mientras tocaba el piano sacando la lengua, imitando sus gestos de concentración. La joven se mostró visiblemente incómoda y miles de usuarios de las redes sociales apuntaron contra la exdiputada por su actitud.

"Es una piola bárbara, ya se le está cayendo la careta", comentó una usuaria de Twitter. "Qué lástima Romina, con esto no te estás dando cuenta que restás y te van a empezar a odiar solo por que 'Alfa' te hizo enojar", observó otra persona. Sin embargo, otros señalaron que era solo un chiste. "Es en tono de joda, está Camila adelante. Lo hacen siempre, todos imitan", comentó otra usuaria.