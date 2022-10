Feinmann y Majul pegarían el portazo de La Nación: a qué canal podrían irse

Aseguran que Eduardo Feinmann y Luis Majul están muy cerca de abandonar la pantalla de La Nación Más. A qué canal podrían ir los periodistas ultramacristas.

Eduardo Feinmann y Luis Majul afrontan una situación muy particular. De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, los conductores opositores están muy cerca de abandonar La Nación Más, canal ultramacrista. Y como si fuera poco, se podrían marchar a una señal de la competencia.

Leo Arias, periodista especializado en farándula y espectáculos, aseguró que Majul "estaría muy cerca de volver a la pantalla de América TV". De hecho, también hubo rumores que indican que Feinmann también está bajo la órbita del Grupo América.

En tanto, la idea del canal perteneciente a Daniel Vila es contar con ambos conductores para realizar las coberturas de las elecciones 2023 (ejecutivas y legislativas). Cabe recordar que ambos ya tuvieron experiencias en dicha empresa, donde compartieron trabajo en A24.

Por otra parte, Viviana Canosa está muy cerca de arreglar su vínculo con otro canal opositor: TN o La Nación Más serían las señales con intenciones de contratarla de cara al 2023. En una entrevista que le concedió a Socios del Espectáculo, la presentadora fue consultada por dicha posibilidad. "¡Todo, jajaja! Estoy en conversaciones. Yo trabajo donde la paso bien. No sé finalmente con cuál de los dos me voy a quedar porque las dos propuestas son hermosas". Y advirtió: "El que me vibre más fuerte, va a ser".

Leuco y Majul salieron a bancar a Macri y destrozaron a Facundo Manes

Los periodistas macristas Luis Majul y Alfredo Leuco salieron a bancar al ex presidente Mauricio Macri y a cuestionar al dirigente radical de Cambiemos Facundo Manes, quien denunció en La Nación que durante el gobierno de Cambiemos había espionaje ilegal y operadores judiciales.

"Hola @ManesF @LuisGasulla No se equivocó. @mauriciomacri fue sobreseído en la causa x supuesto espionaje ilegal de los familiares del Ara San Juan, Y no está ni imputado ni procesado x la causa de supuesto espionaje ilegal q ahora está en Cro Py. No es opinión. Es información", escribió Majul en su cuenta de Twitter donde fijó el mensaje para que todos lo vean primero cuando entran a su cuenta.

Por su parte, Alfredo Leuco en La Nación + también salió a pegarle a Manes: "Es una verdadera torpeza política poner en el mismo lugar a Mauricio Macri que a Cristina Kirchner. Él está integrando un suerte de alejamiento. El radicalismo por ahora no se expresó de forma formal".

Luego dijo que habló en off the record con algunos dirigentes radicales: "Dicen que es una verdadera estupidez generar una suerte de teoría de los dos demonios. Macri cometió errores, Cristina cometió delitos".