Feinmann se volvió loco tras la frase de Victoria Tolosa Paz: "¡Paren de garchar!"

El periodista Eduardo Feinmann estalló en la pantalla de La Nación TV tras la frase que Victoria Tolosa Paz dijo sobre el peronismo y que en las últimas horas generó revuelo.

Eduardo Feinmann hizo un papelón en La Nación TV. El verborrágico periodista estalló de furia en plena transmisión luego de la frase que Victoria Tolosa Paz expresó en el programa Saliendo que es Eléctrica, de Pedro Rosemblat y Martín Rechimuzzi. Con bronca, aunque también con un poco de risas por parte de uno de sus colegas, el conductor hizo un pedido desesperado: "¡Paren de garchar!".

Mientras Pablo Rossi lo observaba y hacía alguna acotación con una sonrisa, un Feinmann indignado se mostraba en el canal ultramacrista para hacer un editorial contra el Gobierno. Sin dejar de repetir la palabra "garchar", el conductor manifestó: "Ya que están garchando tanto en el kirchnerismo, paren un poquito de garchar y gobiernen un poco mejor".

"Paren de garchar y bajen la inflación, paren de garchar un poco y bajen la pobreza. Paren de garchar y gobiernen. Después sigan y gobiernen. O hagan las dos cosas", agregó Feinmann.

Cuál es la frase de Victoria Tolosa Paz que enfureció a Eduardo Feinmann

Hace unos días, la precandidata a diputada por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz visitó el programa Saliendo que es Eléctrica, de Pedro Rosemblat y Martín Rechimuzzi. Allí y en medio de una charla sobre la llegada de la primavera y con la vieja normalidad un poco más cerca, señaló: "Los pibes que nos están mirando están desesperados porque quieren bailar".

Por su parte, Rechimuzzi añadió: "Quieren bailar y quieren coger, la gente quiere coger". "¿Cuándo se va a volver a coger?", preguntó. Tolosa Paz coincidió e indicó: "Es tremendo porque en el peronismo siempre se garchó". Y el co-conductor resaltó: "El peronismo es garchador, tenemos campaña".

"Nosotros realmente vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo. No hay felicidad de un pueblo sin garchar, nosotros somos así. Es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce. Somos seres humanos", completó la candidata del Frente de Todos.

Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada por el Frente de Todos.

El picante cruce que Feinmann tuvo con Jonatan Viale por el debate de la legalización de la marihuana

Jonatan Viale analizó el testimonio de Alberto Fernández, que hace poco propuso reabrir en algún momento el debate de la legalización de la marihuana, y expresó: "¿Sabés lo que yo pienso? Que Alberto le está hablando a los jóvenes, está buscando el famoso voto joven, del que tanto se habla ahora". Feinmann coincidió y disparó: "Exacto, es el voto joven, el voto marihuanero, exactamente".

Luego, el hijo de Mauro Viale le marcó la cancha a su compañero y advirtió: "No todos los jóvenes son marihuaneros". Indignado por el comentario, Feinmann lo cruzó de manera contundente: "¿Y el que fuma marihuana qué es?". Para bajar un poco la tensión, Jonatan le respondió: "Es marihuanero, pero no todos los jóvenes son marihuaneros. Le está hablando a un sector de la juventud". "¿Y yo qué dije?", le retrucó el experimentado periodista. Con un tono conciliador, Joni expresó: "No, pero no te enojés. Lo interpreté mal yo".