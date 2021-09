Feinmann defendió la declaración golpista de Macri y le pegó a Cafiero: "Ignorante"

Eduardo Feinmann defendió a Mauricio Macri por sus declaraciones golpistas y aprovechó para pegarle a Cafiero en el pase de su programa con el de Pablo Rossi en LN+.

Eduardo Feinmann defendió las declaraciones golpistas que dio Mauricio Macri en Radio Mitre Córdoba y también aprovechó para calificar de "ignorante" a Santiago Cafiero por su respuesta en Twitter a lo dicho por el ex Presidente. El hecho se produjo en el pase entre El Noticiero que conduce Feinmann y Hora 17, el ciclo conducido por Pablo Rossi.

En cada oportunidad que tiene, Eduardo Feinmann no se priva de defender a Mauricio Macri, y si puede pegarle al oficialismo, mejor todavía. El periodista de LN+ encontró lugar para hacerlo nuevamente después de que Santiago Cafiero apuntara contra el ex Presidente por sus declaraciones golpistas a Radio Mitre Córdoba. "O cambian o se van a ir", aseguró Macri, provocando la respuesta inmediata del actual Jefe de Gabinete, que calificó de "muy grave" lo dicho por el ex Presidente.

"Los golpistas creen que todos son de su condición, como los ladrones", comenzó disparando Eduardo Feinmann en el pase entre El Noticiero de LN+ y Hora 17, con Pablo Rossi, que asentía a cada apreciación de su colega en el canal macrista. No conforme con esto, Feinmann continuó criticando el tuit de Santiago Cafiero: "Tenés que forzar demasiado para decir que lo que está diciendo".

Como si defender las desubicadas declaraciones de Mauricio Macri no fuera suficiente, Feinmann tildó al Jefe de Gabinete de "ignorante". Inclusive coincidió con el ex Presidente en calificar a Cafiero de "muy limitado". Algo bastante irónico teniendo en cuenta la capacidad intelectual y política que demostró Mauricio Macri tanto en su trayectoria de servidor público como al mando de Boca Juniors.

El polémico mensaje destituyente de Macri

Mauricio Macri lanzó un polémico mensaje de cara a las elecciones 2021: el ex presidente que participó en el golpe a Evo Morales en Bolivia ahora amenaza a Alberto Fernández y dice que si el Gobierno "no cambia, se va a tener que ir". En diálogo con el programa "Aquí Petete" en Radio Mitre Córdoba, Macri remarcó la importancia de ir a votar en las PASO y sostuvo que "es la herramienta que tenemos para decir basta".

"Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza; va a haber un aire nuevo el lunes diciendo que cambien o se van a ir, ¿no?", expresó Mauricio Macri. "Se van a tener que ir porque han perdido el apoyo", afirmó el ex presidente y sostuvo que "en Argentina se destruyó la confianza" gracias a la "mentira, ineptitud e inmoralidad", haciendo referencia directamente al presidente, Alberto Fernández.