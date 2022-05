Fede Bal volvió al país y lloró en vivo: "Salía sangre para todos lados"

El actor contó con lujo de detalles el mal momento que vivió en Brasil cuando cayó de un parapente. Fede Bal regresó al país acompañado por su madre, Carmen Barbieri.

Fede Bal regresó al país tras su accidente en Brasil y reveló cómo vivió el difícil momento de salud que atravesó en los últimos días. El hijo de Carmen Barbieri cayó en un parapente a motor en medio de una grabación de Resto del Mundo y debió ser sometido a varias operaciones por múltiples fracturas en uno de sus brazos.

"Yo soy aventurero y me gusta eso, pero el problema es que estaba lejos. No estaba en San Pablo, estaba en un lugar bastante rústico, es como un pueblito colonial muy rústico. Tuve mucho miedo realmente", comenzó su descargo Bal en diálogo con Flor de la V en Intrusos, quien aseguró que se asustó mucho cuando se enteró del accidente que su amigo de años había sufrido en el país vecino.

Bal dio a conocer cómo vivió el momento del accidente y soltó: "En el momento del accidente mantuve mucha cordura. Me vi el brazo todo salido, salía sangre para todos lados y dije: 'Me fracturé, ¿alguien puede hacer un torniquete?' Con una tranquilidad que no sé ni de dónde salió". "Imaginate que cuando veo la mano y veía mucha sangre salir y dije: 'Me llega a bombear el corazón, me llego a desangrar acá y no hay manera de hacerme una transfusión, nada", agregó.

"Llegamos a la guardia, me suben a una silla de ruedas y en un momento agarra un zócalo y me tira al piso, Flor. me rompí la nariz, tengo la nariz toda rota", continuó entre algunas risas Fede Bal a modo de descreimiento de la mala suerte que tuvo ese día. "El médico me agarró la mano -me pongo a llorar porque tuve mucho miedo- y me dijo que mucha gente llega con accidentes así y no la cuentan porque es un deporte de mucho riesgo", comentó el actor quebrado en llanto.

"Me corté el brazo en cuatro partes, tengo los huesos todos rotos. Cuando mi mamá se entera de esto mi mamá y mi novia empiezan a llamar a Daniel (Scioli) con quien tenemos una amistad muy grande, que es el embajador de Argentina en Brasil. A las 12 horas del accidente llegó una ambulancia, estuve ese tiempo en un pasillo. No había ni un cuarto, me tiraron en un pasillo porque la guardia estaba rebalsada", relató Bal.

El descargo de Carmen Barbieri al volver a Argentina

Federico volvió acompañado por su madre, quien viajó a Brasil ni bien se enteró de la noticia y lo acompañó durante estas semanas. "Nunca pensamos lo peor porque nos habló Juan, productor de Resto del Mundo, y nos decía toda la verdad. Llegamos al hospital al mismo tiempo que él, que tuvo seis horas de viaje en ambulancia hasta Río. Lo vi con mucho dolor, pero bien", relató la diva.