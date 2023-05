Fede Bal se expuso y confesó lo más íntimo: "No me sale"

El actor habló sobre su separación de Sofía Aldrey e hizo un mea culpa sobre su accionar como novio. Fede Bal reconoció su ineptitud para relaciones amorosas.

Fede Bal habló sobre sus relaciones amorosas después de su escandalosa separación de Sofía Aldrey y reconoció una falencia en ese tipo de vínculos. El actor destacó su personalidad en relación a su proceder como amigos, como hijo y como trabajador, pero dio a conocer una incapacidad que lo afecta.

"Uf, qué lindo que me preguntes esto. Creo que soy un muy buen amigo y un mal novio, realmente. No sé ser novio, no me sale. Soy un buen laburante, siempre intento ser el mejor en lo que hago; pero no comparándome con alguien, sino ser mi mejor versión", comenzó su descargo Bal en diálogo con Fer Dente en su ciclo de América TV.

Bal destacó otra aptitud de su personalidad y aseguró que busca siempre hacer sentir bien a quien está con él. "En este momento también. Si vengo a tu programa, quiero darte una buena experiencia con la entrevista. Soy un gran anfitrión, un gran asador, me gusta mucho poner la casa para que vengan y se queden a dormir. El pensamiento es ‘uy, están todos de fiesta’, y cero", añadió. Y sumó: "Creo que soy un buen hijo. Debería estar más presente, pero trabajo y viajo mucho; y mi viejita también no para de trabajar".

Después de que se conociera que Bal le había sido infiel con varias famosas, Sofía Aldrey habló con la prensa y soltó: "Estoy soltera. Estoy muy bien, con mi familia, con mis amigos. Estoy reencontrándome conmigo, con mi trabajo. Estoy muy bien. Tranquila. Para mí ese tema es un tema cerrado. No quiero hablar al respecto. Cuando tenga que aparecer algo, aparecerá. No uso aplicaciones. No me gusta. Las usé hace mucho tiempo, cuando recién salían. Ahora estoy bien. Fue un año difícil. Estoy soltera, trabajando y divirtiéndome".

La palabra de Fede Bal cuando ocurrió el escándalo por sus infidelidades

“Tal vez no me ponga en pareja, pero yo me enamoro mucho, soy muy enamoradizo. Y me encanta serlo, me hago cargo. Estoy bien soltero y me parece que quiero estarlo mucho tiempo. O, por lo menos, hasta que encuentre a una persona con la que yo pueda tener una tranquilidad emocional y un nuevo vínculo desde otro lugar", soltó Bal sobre su vínculo con Aldrey post-separación. Y concluyó: "Porque los últimos, por la forma en que los llevaba, no terminaron muy bien y hay muchas cosas que yo estoy trabajando en mí con psicólogo y amigos. Es una necesidad de estar bien yo para después poder estar con alguien"