Fede Bal hizo llorar a un participante en El Trece: "Un sufrimiento"

Fede Bal hizo llorar a un participante de 100 argentinos dicen, programa transmitido por El Trece. El tenso momento que se vivió al aire en TV.

Fede Bal se encuentra al frente de la conducción de 100 argentinos dicen, el programa más exitoso de El Trece, debido a la ausencia de Darío Barassi, que se encuentra de vacaciones por Cancún (México). En su segunda experiencia como reemplazante, el actor y artista de 32 años hizo llorar a un participante del ciclo y el momento incómodo fue inevitable.

La tensa situación tuvo lugar a partir de una pregunta que Bal hizo durante el juego. "¿Cuándo te das cuenta que ya soltaste a tu ex?", expresó. En principio, uno de los concursantes respondió: "Cuando ya no te escribís más". Sin embargo, hubo una respuesta de Lucas, otro participante que dijo presente y que sin dudas causó revuelo: "Quizás es un poco obvio, pero cuando ya no sentís dolor en el pecho o sufrimiento...".

Conmocionado por el testimonio que compartió, Bal reaccionó: "Ay, ¡bebito! Unas ganas de abrazarlo a Lucas... no, pero ¿en serio? Ahora contame un poco de tu ex, te rompió el bichito, el corazón". Y Lucas profundizó: "Cuando era más joven, sí". "¿Se fue con otro?", preguntó el conductor que reemplaza a Barassi.

Fede Bal reemplaza a Darío Barassi en la conducción de 100 argentinos dicen, por El Trece.

"No, se fue de viaje en su momento y la distancia... (NdeR: la producción) me pone música", exclamó Lucas, visiblemente emocionado. "Garpa mucho que llores en este momento", soltó Fede Bal. "Este es un pico de rating: 'Le rompieron el corazón en 100 argentinos dicen. La novela de Telefe viene muy arriba y si vos llorás, ¡pa! en el segundo programa de Federico, la rompió en el rating'", le dijo el presentador, a modo de broma, para descontracturar la situación.

Finalmente, el hijo de Carmen Barbieri le consultó: "¿Fue una cosa de distancia?". "De distancia y de sufrimiento, pero fue un aprendizaje. Después, en otra relación, ya fue diferente, pero la primera duele más", contestó Lucas. "Sí, se aprende y mucho de las relaciones que no son buenas", coincidió Bal.

El reclamo de Fede Bal a Darío Barassi en El Trece

En su primer programa al frente de 100 argentinos dicen, Fede Bal se refirió al insoportable calor que está haciendo en diversas partes de la Argentina: "Tanto que hablamos de la playa, me dan unas ganas de irme un ratito. Un poquitito de sol... cansa el sol, pero si te ponés abajo de una sombrillita, hacés una escapadita...".

Luego, recordó que Barassi se encuentra en las hermosas playas de Cancún (México) disfrutando con su pareja y su hija. Y fue entonces cuando lanzó un comentario picante, aunque con un tono de broma, contra el conductor: "Ese Barassi debe estar disfrutando... lo queremos, pero un poco lo odiamos porque hace tanto calor, tanta cosa...".

Consciente de que cuestionó a quien justamente está reemplazando en la conducción de 100 argentinos dicen, el hijo de Carmen Barbieri reculó y luego llenó de elogios a Barassi, que no deja de subir imágenes y videos del paraíso que eligió para pasar sus vacaciones: "Vi una foto hermosa recién de él junto a su familia. Le mandamos un beso, pero ¡qué ganas de estar ahí!. ¡Sí, bebé! Te quiero".

Por qué Barassi no conudce 100 argentinos dicen durante el verano

Además de tomarse unas muy merecidas vacaciones, Darío Barassi tiene otros planes para los meses de enero y febrero. El actor estará ocupado en la grabación de una nueva serie para la plataforma Star+. Con la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat, la ficción contará con los papeles protagónicos de Barassi, Gastón Cocchiarale, Gabriel “Puma” Goity y Luis Brandoni.