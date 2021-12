Fátima Florez y un incómodo momento en lo de Jey Mammón: "Fue lo peor"

La comediante reveló un difícil momento en América TV. Fátima Florez y el momento más incómodo de su carrera como imitadora profesional.

Fátima Florez es una de las comediantes e imitadoras argentinas más reconocidas del país. Su desempeño arriba del escenario, recreando las voces y gestos de diferentes personalidades, la destacan por sobre muchos de sus colegas. Sin embargo, es humana y también puede cometer errores. De hecho, en el programa de Jey Mammón, la protagonista reveló un incómodo momento que vivió años atrás.

Tras una pregunta alusiva de Jey Mammón, conductor de Los Mammones, Fátima Florez respondió y recordó: “Sí, fue lo peor, me pasó hace muchos años; estaba un poco nerviosa porque eran estos eventos donde no es que la gente te viene a ver a vos, es como que irrumpís y tenés que llamar la atención de la gente mientras están todos los empresarios hablando de negocios entre ellos”.

“Yo salí para hacer de Susana, me confundí y empecé a hacer la voz de Moria. Entonces, nada, un desastre, estaba rubia haciendo la voz de Moria, y me di cuenta a los diez segundos por la cara de la gente, que me miraba como: ‘¿Qué está haciendo esta mina?'. Te juro que por dentro no sé, se me pasaron diez años de vida, fue tremendo, me latía a mil el corazón”, agregó Fátima Florez, quien con el paso de los años logró transformar esta anécdota incómoda en un momento risueño.

La lucha de Fátima Florez por triunfar en un ambiente machista

Tiempo atrás, en diálogo con Teleshow, Fátima Florez aseguró que tuvo una gran cantidad de comentarios negativos cuando decidió volcarse a la imitación y comedia: “Muchos me recomendaron dedicarme a otro rubro, me decían que las mujeres no hacían reír; a la mujer siempre se la utilizó como remate de chiste, pero seguí adelante, era mi misión".

Con el paso del tiempo, Fátima Florez logró transformarse en una de las imitadoras más destacadas y es un número puesto al momento de generar humor de este tipo en diferentes teatros y canales de televisión. Logró derribar prejuicios y las afirmaciones que le auguraban un futuro incierto dentro del plano artístico.