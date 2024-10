Fátima Florez expuso una intimidad de Milei tras decirle chau para siempre: "Se maquillan"

Fátima Florez y la intimidad menos pensada que contó tras conseguir nueva pareja después de estar con Milei.

Fátima Florez es una de las personalidades más reconocidas del mundo del espectáculo y desde el 2023 que su carrera artística se volvió a posicionar en el ambiente tras darse a conocer su romance con Javier Milei. Después de que hayan terminado en abril de 2024, la actriz e imitadora consiguió nueva pareja, habló sobre este tema y contó una intimidad inesperada que despertó muchas reacciones.

En diálogo con el programa de Marcelo Polino por Radio Mitre, Fátima Florez contó detalles de sus espectáculos en Las Vegas, Estados Unidos. Sin embargo, el foco estuvo puesto en su actualidad amorosa dejando atrás definitivamente a Javier Milei, con quien estuvo tan solo nueve meses.

"Es del rubro espectáculos. Es de atrás del escenario, de arriba del escenario, ya basta. Dos que se maquillan me parece que no, es un montón", reveló Fátima sobre su nueva pareja. Si bien no dijo su nombre, expuso que es del mismo rubro en el que ella trabaja y aseguró que no tiene la intención de adentrarse en una relación con alguien conocido como consecuencia de la experiencia con Milei.

"Viste cómo es el amor que a veces viene una mariposita y te cambia la vida en un día. No sé si estoy enamorada, pero estoy como distinta", expresó la imitadora. Y concluyó: "Las Vegas me trajo nuevos aires pero no sé qué puede pasar. Vos me conoces mucho, por lo menos estoy contenta que no es poco. Me pongo colorada".

Impacto por lo que le pasó a Fátima Florez en Estados Unidos: "Tenía el dinero"

Fátima Florez quedó involucrada en un conflicto de dinero con sus bailarines de Las Vegas, locación de Estados Unidos en la que presentó su show de imitaciones. La imitadora se enojó y uno de los afectados del escándalo realizó una picante declaración.

Todo empezó en LAM (América TV) cuando el panelista Pepe Ochoa contó el nuevo escándalo en el que quedó pegada la exnovia del presidente Javier Milei. "Había un grupo de bailarines que no cobraron ni la última semana de ensayos ni la cantidad total de funciones, y fueron en contra de Edgardo Iorio, que es el productor de Fátima (Florez) en Las Vegas", señaló el mediático.

"Habías dicho que ellos te dijeron que se iba a hacer cargo Fátima si el tipo (el productor) no pagaba", sostuvo Yanina Latorre, dándole pie a que su compañero siga con el informe. "Como el chabón no contestaba, los bailarines iban a iniciar acciones contra Fátima. Fátima se entera de esto por la televisión", siguió Ochoa. En ese momento irrumpió Dolores Villalba, productora del magazine, y reveló un audio indignado de la imitadora contra el programa a la par que expuso detalles de su intercambio con Fátima: "Me preguntó si le gustaría que pongan 'Dolo, productora de LAM, estafadora, chorra, hija de p...".

"Me dijo que nosotros (LAM) queremos meterla presa y que nosotros agarramos gente débil para matarla", cerró la productora. "Fátima está enojada porque puso 60 mil dólares y este tipo la cagó, y ahora tiene que poner 40 mil dólares para taparle las cagadas", puntualizó Ochoa antes de que Ángel de Brito anunciara un móvil con Christopher, uno de los bailarines estafados por Fátima Florez.