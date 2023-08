Fátima Florez dijo lo que todos pensaban de su relación con Milei: "No se me ocurre"

Fátima Florez rompió el silencio sobre su relación con Javier Milei y la posibilidad de convertirse en primera dama.

Fátima Florez es una actriz, bailarina, modelo e imitadora de 42 años, quien recientemente comenzó una relación con Javier Milei, líder de La Libertad Avanza y candidato a presidente. Desde que confirmó su romance, la humorista está en boca de todos los canales de espectáculos y lo que se muchos se preguntan es si se convertirá en primera dama, en caso de que el libertario llegue a la presidencia. Mientras disfruta de los primeros meses de noviazgo, Fátima respondió esta pregunta e hizo una inesperada declaración.

Florez, quien se dedica de lleno a la actuación desde que saltó a la fama con sus imitaciones en Periodismo para Todos (El Trece), suele mostrarse bastante alejada de la política. En más de una oportunidad, dejó en claro que no le interesa involucrarse en el tema. Sin embargo, su romance con Milei es un hecho, y tras los resultados de las elecciones PASO, muchos se preguntan qué rol ocuparía si Milei se convirtiera en presidente.

La imitadora habló sobre su presente sentimental y se mostró sumamente feliz. "Lo que puedo decir es que estamos bien. Y cuando uno está bien, eso se refleja en la cara. Uno no puede evitar contar que está bien y feliz, y está bueno decirlo", reflexionó, en diálogo con DDM (América TV).

Además, agregó que cuando están juntos no hablan de cuestiones vinculadas a sus carreras. "Nosotros puertas adentro no hablamos de trabajo. No tengo por qué meterme a opinar de su trabajo, para eso hay otra gente. Somos muy felices, no tengo mucho más para decir", aseguró.

Cuando le preguntaron si le gustaría convertirse en primera dama, se mostró desinteresada e incluso cuestionó el rol que ocupan las parejas de los presidentes. "Obviamente que sé que viene muy bien él, que está muy bien posicionado, pero no. No se me ocurrió. No se me ocurre a mí pensar en eso de primeras damas. Entre nos, me parece un poco una tilinguería. De verdad", concluyó.

Fátima Florez reveló si practica sexo tántrico con Javier Milei

Otra pregunta que a menudo le hacen a Fátima Florez es si practica sexo tántrico con Javier Mieli, ya que años atrás, el candidato a presidente había confesado su interés por dicha práctica. "Puedo contar que soy profesor de tantra. El mejor libro de sexo tántrico es Tantra, el culto a lo femenino. Y además, tenés las ejercitaciones tanto para hombres como para mujeres", había contado durante una entrevista.

Por esta razón, Mariana Fabbiani y su panel le consultaron por su intimidad. Fátima se mostró avergonzada y, cuando la conductora le pidió que respondiera con un gesto, sorprendió a todos al levantar un pulgar hacia arriba, mientras hacía un rugido de león. "Todavía tengo mucho más por aprender", finalizó.