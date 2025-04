Fátima Florez no se guardó nada y le dio con todo a Yuyito González.

Fátima Florez es una de las exparejas con las que estuvo Javier Milei desde que es Presidente de la Nación. Con ella, el noviazgo se terminó a mediados de 2024, y en poco tiempo fue Yuyito González quien emergió como Primera Dama. Sin embargo, dicho romance también terminó y ahora la humorista decidió romper el silencio y destrozar a Amalia González: "Zorra".

Entrevistada por América TV, Fátima Florez dejó en claro que está pasando un buen momento sin relaciones amorosas. "Estoy pasando un momento lindo, de crecimiento personal, como mujer. Tomándome mis tiempos para mí, hago lo que tengo ganas de hacer, no tengo que fichar ni cumplir horarios", aseguró.

Acto seguido, Fátima Florez exclamó sobre los inicios del "coqueteo" entre Yuyito González y Javier Milei, aún cuando ella seguía en pareja con el Presidente: "Si alguien, de público conocimiento es una pareja, me parece que bebotear, toquetear, meter mano no en los muñecos de madera, sino en los 'muñecos de carne' es un montón".

"Siempre fui muy respetuosa de la persona que tuve al lado, hasta por ahí callaba. El que las hace, las paga y el de arriba ve todo", sentenció Fátima Florez, quien terminó por destrozar a Yuyito González con la siguiente frase: "Terminamos bien porque soy buena gente y porque hablaría mal de nosotros bloquear o no hablar más. En su momento me pareció de zorra... pero ya está, pasó. Es una actitud de mujer con poca sororidad".

Qué dijo Yuyito González sobre su separación de Javier Milei

Días atrás, Yuyito González abrió su ciclo de espectáculos con un sincero descargo ante sus televidentes, en alusión al estado de su relación amorosa con el Presidente de la Nación. "Hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, he decidido terminarla", dijo Yuyito en un fallido que luego corrigió al decir: "Él también, esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación".

"Hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez y quería anunciarlo simplemente. Así como he compartido casi un año, también era justo y lógico que anunciara esta ruptura. Está todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación, sé que me van a esperar doscientos millones de micrófonos a la salida del programa", continuó González. Y cerró: "Sepan que no tengo nada para decir más que esto, simplemente esto que tiene que ver con lo que ha sido una hermosa relación, hermosísima. Agradecida por lo que viene, por lo que Dios tiene para mi vida que ya puedo deslumbrar qué es y me da mucha felicidad".