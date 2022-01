Fantino, en el ojo de la tormenta: el INADI escrachó a Intratables y sus graves dichos sobre las familias ensambladas

En el popular ciclo Intratables (América TV) cometió un gravísimo error al no desacreditar las declaraciones de la psicóloga clínica Alicia Crosa, y el INADI y las redes sociales escracharon a Alejandro Fantino al respecto.

Alejandro Fantino no desacreditó a una psicóloga forense en contra de las familias ensambladas.

El pasado lunes se vivió una situación repudiable en Intratables (América TV) cuando se estaba debatiendo en torno a las nuevas formas de relacionarse y las familias ensambladas. Fue la psicóloga clínica Alicia Crosa quien dio un punto absolutamente retrógrado, que además fue avalada por Alejandro Fantino, el conductor del ciclo.

La tensa situación comenzó cuando Fantino planteó en el piso si "se podía tener dos mamás" a raíz de las palabras de Guillermina Valdés, quien manifestó que "los chicos de Marcelo (Tinelli) tienen dos madres diferentes" para graficar la excelente relación que mantiene el conductor con sus parejas y ex. Si bien la gran mayoría del panel de Intratables se mostró de acuerdo con las familias ensambladas, la psicóloga clínica Alicia Crosa se mostró distante y lanzó una polémica opinión al respecto.

“No, por supuesto que no", sentenció la mujer. Y argumentó que “los niños necesitan ‘papá, mamá y hermanitos’". Fantino no solo no cuestionó a la profesional sino que reaccionó con risas y con un "como la amo". Por suerte, las redes sociales sí se percataron de la grave falta e incluso el INADI se mostró en contra del programa. Con un preciso video, el organismo dejó en claro que “no debería hacer falta responder algunas preguntas, pero lo hacemos igual”.

Por otra parte, usuarios de las redes sociales no le perdonaron a Fantino el "como la amo" que le contestó a Crosa, quien marcó tajante el no. “Año 2022 y a Fantino le parece gracioso el LGBTodio. Lo muestra al reírse y al seguir llevando a estas odiantes a su programa”, "¿Qué le causa gracia al pelotudaz* atómico de Fantino? Ellos eligen llevar a una profesional retrógrada y encima, ¿le da gracia?", “Fantino se caga de risa y dice ‘la amo’, yo la saco del piso”, fueron algunos de los comentarios.

En tanto, Diego Brancatelli se mostró totalmente en desacuerdo y le retrucó a la especialista: “Eso me parece que es más complejo pero las familias ensambladas es la buena relación entre dos historias terminadas que pueden convivir. Es un signo de madurez y de buena convivencia. Se le pueden transmitir muy buenos valores a los chicos”.