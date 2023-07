Fantino destruyó a Tinelli por sus dichos contra Lanata: "Huevos"

El conductor puso al aire un video del presentador en el Bailando por un Sueño de 2016 y lo fulminó. La fuerte advertencia para uno de los propietarios de América TV.

Marcelo Tinelli fue una de las figuras que más criticó a Jorge Lanata luego de que el periodista de Radio Mitre filtrara un diagnostico sobre la salud de Wanda Nara. El gerente artístico de América TV es muy amigo de la conductora de MasterChef y participó de varios programas de la señal para apuntar contra el conductor de Periodismo Para Todos. Pero lo que nadie se esperó es que esa actitud generarían reproches de figuras de las talla de Jorge Rial y Alejandro Fantino.

"Mi mamá una vez se enteró, antes de morir, que tenía una enfermedad bastante complicada, una esquizofrenia, a través de una tapa de Noticias. Yo hice juicio en ese momento y sentí que con la enfermedad no se debe joder", recordó el presentador de ShowMartch y apuntó contra el operador del Grupo Clarín: "No da. Y ratificarlo es lo peor. Hubiese sido mejor decir 'me equivoqué'".

Tras ese episodio, Fantino cargó contra Tinelli. El relator puso al aire un recorte de algo que ocurrió entre Marcelo y Pampita en el Bailando por un Sueño de 2016, cuando la modelo padeció en el show comentarios sobre su separación de Benjamín Vicuña. "Esto es del 2016, Tinelli haciéndose el boludo con el malestar que sentía Pampita. Es raro entonces Tinelli pegándole a Lanata. Son dos cosas diferentes pero pertenecen al mismo circuito de malestar", remarcó Alejandro en el ciclo que conduce en Neura.

"Tinelli tiene una condición, que es muy de él, que no te ataca de frente", continuó el presentador de Animales Sueltos y agregó: "Yo respeto al chabón que viene y te pega de frente. Como nosotros también pegamos es muy común que te venga un cascotazo de frente".

Luego, remarcó un rasgo especial del expresidente de San Lorenzo. "Él te hace pegar por otros, por los programas satélites... no tiene los huevos puestos para pegarte de frente. Además, Tinelli te escribe por Instagram y te tira buena onda, y después de rompe en pedazos en directorio", subrayó.

Antes de cerrar el tema, Fantino le hizo una recomendación a unos de los propietarios de América TV, donde Tinelli desembarcó como directivo hace algunos meses. "Me enteré por otra persona de lo que es capaz Tinelli cuando no te tiene en frente. Cuídate porque este muchacho tiene el facón a medio desenvainar como para clavarlo en un omoplato, se lo digo a mi amigo Gabriel Hochbaum",concluyó.

Jorge Rial fue lapidario con Tinelli por sus críticas a Lanata

Wanda Nara generó gran preocupación la semana pasada cuando trascendió que estaba internada en un sanatorio. Desde entonces circularon muchos rumores, pero como la empresario trató con gran hermetismo nadie se hacer confirmaciones. La excepción fue Jorge Lanata, cuando el viernes pasado en su programa de radio aseguró que Wanda "tiene leucemia".

Tras sus dichos, los mensajes de repudio inundaron las redes debido a que informó un supuesto diagnostico sin la autorización de la afectada. Pero hubo una estrella de los medios que no se subió al aluvión de críticas: Jorge Rial.

"Divido el tema en dos. Primero si mintió. Éticamente lo podemos discutir. Yo ante cualquier enfermedad, trato de no decirla, sobre todo porque hay una familia que no sé si lo sabe o no", expresó el conductor de C5N, en diálogo con Socios del Espectáculo. Luego sostuvo que el lo sufrió en carne propia y que el medio no tuvo la misma actitud: "Yo lo viví también. Cuando estuve internado en Colombia, sedado durante 12hs, se dijo me había muerto, que me había dado un saque, que había tomado viagra, que eructó el show del infarto".

Pero luego, aprovechó para apuntar contra el flamante gerente artístico de América TV: "Por eso cuando lo veo a Tinelli, desfilando por todos los programas, dando lecciones de ética, él fue el gerente de programación de América que dejó que durante 10 días usaran a mi hija como ariete en contra mío". El periodista hizo referencia a las continuas visitas de Morena Rial a diferentes programas de la señal cuando salió a la luz el distanciamiento con su padre.

Con respecto al rol de Marcelo en el canal que supo tenerlo como una de sus figuras, fue contundente: "Pasea por toda la programación porque tiene que justificar el sueldo. Le están garpando 10 mil dólares por mes para ser gerente de programación y no sale la programación nueva".

"¿Qué tiene de nueva la programación? Mariana (Fabbiani) no es nueva, Intrusos está hace veintipico de años. ¿Alf? Todo nuevo", concluyó Jorge Rial con tono irónico, demostrando su enemistad con Marcelo Tinelli. Un enfrentamiento que tuvo capítulos previos hace algunas semanas con fuertes tuits del periodista por su gestión en América.