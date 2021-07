Fantino destrozó a ESPN: "Dejen de operar a Scaloni, quieren poner a Gallardo"

El conductor que acaba de pasar por el canal deportivo destruyó a sus excompañeros. "Dejen de romperle las pelotas. Lo quieren echar, lo quieren limpiar", agregó.

Luego de que algunos integrantes de F90 en ESPN insinuaran que quieren que se termine el ciclo de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina "para armar un proyecto serio", Alejandro Fantino destrozó a sus recientes excompañeros a través de su cuenta oficial de Instagram: "¡Dejen de romper las pelotas!", estalló.

El conductor de 49 años arrancó: "Me puse a leer análisis de colegas por Scaloni y, más allá de las jodas por ´La scaloneta´ y todo eso, que la banco a morir desde el principio porque estoy seguro de que vamos a llegar a la final, lo dije hace un mes, ¿de verdad hay colegas que dicen que este equipo no tiene identidad, que no tiene un proyecto? Esta es la Selección con mayor identidad desde (Alejandro) Sabella a esta parte, desde (Alfio) Basile".

"Lo voy a bancar a Scaloni porque es el equipo que mejor presiona, por lo menos de los que yo vi. Te presiona en toda la cancha, te la quita y te lastima. Es el mejor (Lionel) Messi desde 2014, está en un nivel superlativo, díganme por qué es... Además de que está jugando bien él, es por un equipo que lo hace sentir cómodo", continuó el santafesino.

Además, Fantino valoró el recambio que llevó a cabo el estratega en la "Albiceleste": "El técnico acierta con los cambios, está probando pibes para el 2022. Cuando prueba a (Joaquín) Correa, a (Guido) Rodríguez... O sea, la cabeza está puesta en el Mundial. Gana bien, gana 3-0 en los cuartos de final".

Fantino explotó contra ESPN por Scaloni: "Quieren poner a Gallardo"

"Aún perdiendo, creo que esta es una gran Selección, así que dejen de romper las pelotas. Porque lo están operando al pibe, lo quieren echar, lo quieren limpiar, quieren poner a sus técnicos, a los de la Primera División de Argentina... Quieren poner a (Marcelo) Gallardo", se quejó el presentador televisivo.

"Y no tengo nada contra Gallardo. Me parece el mejor técnico o está entre los tres mejores del mundo, pero el técnico de esta Selección es Scaloni. Dejen de romper las bolas, pase lo que pase el técnico para 2022 es Scaloni. A morir con esta Selección, tiene una identidad", amplió "Fanta".

Por si fuera poco, reconoció que su pálpito es muy optimista para lo que queda de la Copa América en Brasil: "Yo creo que le va a ir bien y le va a ganar la final a Brasil, es mi percepción", vaticinó.

El arribo de Scaloni a la Selección según Fantino

Con relación al momento en el que tomó el mando luego de Jorge Sampaoli tras la Copa del Mundo de Rusia en 2018, opinó: "En algún momento puede haberme no gustado cómo llegó, las formas, pero se ha asentado. No tuvo miedo en dejar de lado a los históricos, en decirle a (Ángel) Di María que va a entrar un rato y va a lastimar, a (Sergio) Agüero que puede jugar diez minutos y ser efectivo, a Messi que le armó un equipo para que él luzca y se rinda".

"Te levantás todos los días y tenés que ver cómo le están serruchando el piso a este pibe, que está laburando como un condenado. ¡Déjenlo laburar en paz! Aguante Scaloni, aguante ´La Scaloneta´. Me molesta cuando lo empiezan a atacar y no es de frente, se les escapa por atrás. Empiezan con lo del proyecto... No, no. ¡Con todo, eh! No necesito ir a ESPN para decirlo, lo digo por acá", sentenció enfurecido.