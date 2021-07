Alejandro Fantino reveló una aterradora experiencia paranormal: "Alguien entró a mi casa"

Alejandro Fantino hizo una increíble confesión que generó sorpresa en América TV. El tenebroso testimonio paranormal del conductor y qué fue lo que le pasó en su casa.

Alejandro Fantino volvió a dar que hablar en la televisión argentina. En esta oportunidad, el conductor sorprendió a sus compañeros de América TV y a miles de televidentes con un testimonio sumamente tenebroso y escalofriante. De acuerdo a lo que contó, durante la noche del domingo 4 de julio, tuvo una aterradora experiencia paranormal en su propia casa que lo dejó muy asustado.

Ante la mirada de sus compañeros de Fantino a la Tarde como Marcela Tauro, Eduardo Battaglia y Fernanda Carbonell, entre otros, el también presentador de ESPN decidió hacer una inquietante confesión: "No les voy a agregar ni inventar nada. Me pasó, real. Se los quería contar... Eran las 2:15 de la mañana. Me pasó anoche, no le agrego nada de lo que me pasó. Estaba solo en casa, en Tigre, y Connie (NdeR: su pareja) estaba durmiendo en lo de la hermana en Capital porque tenía unos trámites. Prendí un velador en el sector de lectura que tengo. Estaba todo apagado en mi casa".

Según indicó, al momento de la experiencia paranormal, Fantino se encontraba leyendo: "Prendí el velador, estaba leyendo unos textos de San Agustín, me engancho con un texto que se llama 'Tratado de la caída del demonio', de San Anselmo de Canterburry. No es un libro satánico, es un tratado medieval sobre el origen del mal. No es que me puse a leer satanismo. Es una discusión filosófica sobre el origen del mal".

Inmediatamente después, el periodista de 49 años dio detalles de lo que le ocurrió: "Eran las 2:15 de la mañana. Escucho que me hablaban desde la habitación donde duermo. Me levanto y pensé: 'Habrá llegado Connie'. Tenía el libro abierto, el velador y la lora que tengo dormía. Voy a la habitación y veo el televisor prendido. Y dije: 'Bueno, me habré olvidado el televisor prendido'. ¡Plim! Lo apago. Giro y cuando estoy saliendo del pasillo, el televisor estaba prendido abajo. Dije: 'No puede ser'".

Pese a los intentos que hizo para tratar de descartar de que fuera un extraño fenómeno el que ingresó a su casa, Fantino explicó que continuó sintiendo una extraña presencia: "Bajé la escalera y el televisor estaba prendido en el living, habitación y también en la cocina. Literal. No les agrego nada. Los apagué, volví y me senté de nuevo a leer el tratado". De repente, y de manera inesperada, el conductor transitó el peor momento de la noche: "Empezaron a ladrar los perros como si hubieran entrado a la casa. Dije: 'Está entrando alguien a la casa porque nunca ladraron así'. Bajé y miraban para arriba. Y dije: 'Bueno, quizás vieron un murciélago'".

El peor momento de la experiencia paranormal que Fantino vivió en su casa

Si bien ya se había inquietado con lo que le sucedió anteriormente con los televisores que se prendían o los perros que ladraban, Alejandro Fantino dejó en claro que el peor momento que vivió tuvo lugar un rato después: "Y acá va la bomba... Entré a la oficina, me senté, di vuelta la página y, cuando aparece una imagen del demonio que San Anselmo había dibujado, la lora giró la cabeza, se le abrieron las alas como si le hubiesen tocado el palito en donde estaba, voló por toda la oficina hasta el fondo y se chocó con una pared".

Según el presentador, el animal quedó aterrado: "La lora se quedó agarrada a la pared. Y dije: 'No, pará'. Ya me empecé a preocupar. Cerré el libro y me fui a la habitación. Para hacer aún más loco todo, el velador estaba titilando. Pensé que se había quedado sin pila. Me dormí y soñé toda la noche con cosas horribles. Me levanté con el estómago revuelto". Y aclaró: "Los medievales decían que cuando el demonio quería entrar a tu cuerpo, lo rechazabas y te quedabas con malestar de estómago. Algo me pasó".