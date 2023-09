Facundo Mazzei contó un secreto que Marcelo Tinelli no quiere que se sepa: "Hace 15 años"

Facundo Mazzei, exparticipante del Bailando, apuntó contra Marcelo Tinelli y sacó a la luz su secreto más guardado.

Facundo Mazzei es un bailarín, coreógrafo, actor, cantante y exparticipante de Bailando por un Sueño que brillo en la pista del show televisivo, pero no regresó en la nueva edición del programa. Su nombre se volvió viral en las redes sociales tras el fuerte cruce que mantuvo con Marcelo Tinelli, quien lo criticó duramente mientras estaban al aire en el Bailando 2023 (América TV). Mientras algunas figuras del medio opinaron que había sido una estrategia del conductor para promocionar la música de Facundo, el joven no se lo tomó bien e hizo un contundente descargo en sus redes contra Tinelli, en el que reveló un secreto que Tinelli no quiere que se sepa

Todo comenzó cuando Flor Vigna mencionó a su amigo en el Bailando. "Un saludo a mi amigo Facu Mazzei que lo amo, que la está rompiendo haciendo su carrera de cantante", manifestó la bailarina. Para su sorpresa, Tinelli le respondió con una chicana que no sonó del todo bien: "Yo no conozco a nadie que me haya hablado de la carrera de Facu Mazzei. En la calle, y mirá que yo estoy bastante, no pasó ningún camión ni gente gritando 'escuchá los temas de Facu Mazzei'. Nadie". El bailarín no tardó en recoger el guante y lanzar una réplica con secreto incluido.

La pareja de Luciano Castro le explicó que no es tan conocido porque no paga publicidad, sino que se autogestiona y "tiene éxito porque es talentoso". Sin embargo, Tinelli insistió: "¿Dónde me sale? Pongo en Spotify y no me sale nada". Ante esto, Flor le contestó que Mazzei incluso está produciendo una obra de teatro y el conductor le respondió: "Perfecto. Me lo decís como si fuera un productor, no sé... ¿Quién es? No existe". El artista no toleró estas declaraciones e hizo un furioso posteo en sus historias de Instagram, en el que contó un dato desconocido sobre su paso por el Bailando y dejó expuesto al conductor

"Mudo me dejaste. Yo acá mariconeando viendo el final de La reina Charlotte me entero que dijiste que no sabés quien soy. Hace 15 años que me rompo el lomo laburando en tu programa, che. Que rari estás de memoria (será la tintura). La ninguneada 'con amor' en el programa es una fija, ¿vieron?", comenzó. En este sentido, señaló que Tinelli debería ahorrarse "esos comentarios desafortunados sobre el trabajo del otro, teniendo una hija que también produce música y le mete a eso". Luego, recordó una situación que vivió años atrás, cuando pasó por el certamen de baile: "Otro dato que te dejo: soy quien se sacó el hombro en el último Bailando y que no hubo nadie que ponga el hueso en su lugar en el momento".

El ninguneo de Marcelo Tinelli a Facu Mazzei en el Bailando: ¿Estrategia o chicana?

Carmen Barbieri y sus dos panelistas de Mañanísima (Ciudad Magazine), "Pampito" y Estefi Berardi, dieron sus opiniones sobre el cruce entre Tinelli y Mazzei. Según la conductora, se trataría de un juego que Marcelo suele hacer en su programa para publicitar a artistas emergentes. "Claro. Que Marcelo te joda y te nombre tanto, te hace publicidad. Lo ninguneó, pero en chiste, pero Facu se re calentó", sumó Estefi.

"Me parece que quiso jugar al ninguneo y a hacerse el malo y le daba el micrófono a Flor Vigna para que ella lo defienda y lo promocione. Pero Facu no se lo tomó para nada en chiste, se re calentó e hizo un descargo fuertísimo en Instagram", aportó "Pampito". Por lo pronto, el conductor no hizo ninguna aclaración sobre lo ocurrido.