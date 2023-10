Facundo Arana reveló por qué no manda a sus hijos al colegio: "Nos pinta"

La particular educación de los hijos de Facundo Arana. La sorprendente revelación que hizo el actor en PH, Podemos Hablar.

Facundo Arana regresó a la televisión este año con Buenos Chicos, la novela de El Trece que tras un buen arranque ahora tiene problemas de rating. Su trabajo en el canal que tiene a Adrián Suar como gerente de programación no le impidió visitar un programa de Telefe y hacer una sorprendente revelación: sus tres hijos no van al colegio.

El actor fue uno de los invitados que tuvo Andy Kusnetzoff el sábado en PH, Podemos Hablar y habló como nunca de su familia. Arana está hace más de 16 años con María Susini y fueron padres en tres oportunidades: India, de 15 años, y Yaco y Moro, de 13.

El dato desconocido sobre la decisión que tomó con su pareja sobre la crianza de sus hijos salió a la luz cuando Andy ordenó: “Pasen al punto de encuentro los que tomaron el ejemplo de sus padres para ser padres”. Facundo fue uno de ellos y relató cómo fue su infancia: “Mi viejo, de lo único que se lamentaba, era de no haber pasado suficiente tiempo con nosotros”.

“Mi viejo era juez, era abogado, se la pasa dando clases en la facultad, después en la Justicia, venía con los expedientes…Y mi vieja estaba todo el tiempo con nosotros haciendo de los dos, junto con mi tío Raúl", contó el protagonista de exitosas tiras como Chiquititas o Muñeca Brava. "Mi viejo la dio vuelta, de grande, pero siempre se lamentó haberse perdido la primera infancia”, explicó.

“Cuando empezaron a nacer mis chicos, yo soy muy memorioso, y empecé a correrme un poquitito de la tele, empecé a buscar que a los chicos los llevo yo al colegio, y estar, junto con María les damos de comer, estar con ellos, pasar tiempo", continuó y remarcó: "Me parece que fue una buena decisión. Cuando te quisiste dar cuenta, te perdiste una parte fundamental”.

Y a continuación contó que sus hijos dejaron de ir al colegio presencial, pues optaron por la modalidad homeschool. “La educación es en casa, se hace con una plataforma, no van al colegio presencial, pero ya están en una edad en la que tienen resuelto, y esto es ahora de grandes”, sostuvo.

“Nosotros empezamos a viajar mucho y eso nos permite estar todos juntos. A mí me puede tocar distintos trabajos en distintos lados, y nos podemos ir todos juntos. Incluso, si nos pinta vivir en ese lugar", indicó Arana y subrayó: Tengamos en cuenta que es una responsabilidad muy grande, y elegimos tomar esa responsabilidad”, subrayó.

“Nos gusta, nos hace bien estar con los chicos”, contó y cuando Kusnetzoff le remarcó que es todo lo contrario a lo que hizo su padre, soltó: “Probablemente hay algo de todo eso”. De inmediato, Joaquin Levinton pidió la palabra para demostrar su sorpresa con el estilo de vida del actor.

El desgarrador descargo de Facundo Arana en Telefe

Facundo Arana es un actor de televisión que comenzó su carrera en los 90 y desde ese momento no dejó de protagonizar éxitos como Muñeca Brava, Sos mi Vida, Vidas Robadas y Pequeña Victoria. El artista acudió como invitado al ciclo PH, Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff y, además de hablar sobre la educación de sus hijos, se quebró al recordar a un amigo que ya no está en este plano.

La nueva temporada del programa sumó nuevas secciones con el fin de sensibilizar a los invitados. Así, el juego al que fue sometido Arana se basó en sentarse en una silla y que frente de él se sentara personas importantes de su vida. Lo extraño de la dinámica es que ninguno de los dos puede emitir palabra en ese cruce, solo conectarse a través de las miradas.

Una de las personas que pasó por enfrente de Arana en la mencionada sección fue Loli, una joven cuyo padre fue uno de los mejores amigos de Facundo. "El papá de Loli y yo somos íntimos amigos desde nuestro nacimiento porque nuestras mamás son íntimas amigas de toda la vida. Y mi amigo me llevó a los 15 años a estudiar teatro, yo no tenía ni idea de nada, él era un escritor magnífico y yo quería dibujar, entonces él escribía y yo dibujaba, y me acompañó y se afeitó la cabeza cuando yo tuve mi cáncer", comentó el actor, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

"Tratar de describirlo en palabras es imposible. Él me llevó junto con la gente más importante de mi vida a lo largo de una enfermedad de la que solo no vas a salir nunca jamás en tu vida, nunca. Importa más un abrazo que el tratamiento, y los médicos mismos te lo dicen. Bueno, él estuvo ahí y lo logramos y yo me recuperé del cáncer y él se murió de un aneurisma", siguió su conmovedor relato el artista. Y cerró: "Lo que él no supo, aunque por supuesto que lo sabe porque su alma que es mucho más sabia que todo lo que hay en el mundo, era que su novia iba a ser mamá de esta belleza y es su novia que yo le había presentado. Éramos amigos y resulta que él nunca supo. O sea, su cuerpo, su alma acá nunca supo".