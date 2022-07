Facundo Arana filtró qué le dijeron sus hijos tras la denuncia de Romina Gaetani

El actor contó cómo reaccionaron sus familiares cuando se hizo pública la denuncia de Romina Gaetani. Qué sucedió entre Facundo Arana y la actriz luego del escándalo

Facundo Arana dio a conocer con detalles la charla que tuvo con sus hijos cuando estalló el escándalo mediático tras la acusación de Romina Gaetani. Luego de que la actriz revelara situaciones violentas en su experiencia laboral con el actor, ambos se encontraron en una mediación y concluyeron que no hubo mala intención desde ninguna de las partes. Sin embargo, el hombre de 50 años también debió enfrentar a su familia en una charla íntima.

"Fue lindo mirar a los cachorros, y decirles '¿qué?'. Me hicieron todas las preguntas que me tenían que hacer. (Con su esposa) las respondimos como padres", comenzó su descargo la estrella de tiras como Muñeca Brava, Sos Mi Vida y Pequeña Victoria sobre la charla que tuvo con su pareja, la modelo María Susini, y sus tres hijos: Yaco, Moro e India.

"De María no me sorprende. Es una leona y un ser humano. Todo en uno", enunció Arana en diálogo con Ángel de Brito por LAM. Y añadió: "No tengo mucho para decir al respecto. Todo es muy intenso. Miro y del otro lado está Romi".

La reflexión de Facundo Arana tras su charla con Romina Gaetani

"Por ser un tema tan sensible, lo dejamos en manos de abogados. Nosotros nos encontramos, resolvimos nuestras diferencias. No eran tantas como yo suponía que podían ser", relató Facundo sobre cuán esclarecedor fue su encuentro con Gaetani. Y soltó: "Nos pusimos de acuerdo. Tanto ella como yo vivimos la profesión con mucho respeto. Me sorprendió todo. Pero ya está todo aclarado. Eso me dio mucha paz. La conversación que tuvimos con Romi fue espectacular".

Las acusaciones de Gaetani tuvieron que ver con exigencias extremas por parte del actor y con comentarios por lo bajo que Arana le habría dicho, en referencia a su adicción a las drogas, que molestaron mucho a la actriz en su momento.

Las emotivas palabras de Facundo Arana sobre la partida de Julieta Vallina

El actor acudió a su cuenta de Instagram para despedir a su amiga y ex compañera de trabajo, Julieta Vallina, quien falleció a sus 50 años. "Es de esa gente que debió vivir 1.000 años porque hacía de este un lugar mejor. Fue una compañera extraordinaria. Una artista enormemente talentosa. Una dulzura de persona. Quien la conoció, seguro se lo dijo", comenzó su descargo Facundo Arana. Y agregó: "Un abrazo enorme a toda su familia".