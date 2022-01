Explotaron los memes: Osvaldo Laport recreó la escena que lo hizo viral en Twitter

Osvaldo Laport recreó la escena de Amor en custodia que desencadenó una oleada de memes en Twitter: "Necesito hacerte el amor".

Los memes por la escena de Osvaldo Laport en Amor en custodia, la novela que protagonizó en 2005 con Soledad Silveyra, inundaron las redes sociales durante estas últimas semanas. Ahora, el actor fue invitado al programa A la tarde junto con su compañero en la obra Rotos de amor, Roly Serrano, y recreó aquella famosa escena.

Osvaldo y Roly fueron entrevistados para hablar sobre cómo el aumento de casos de coronavirus afectó en la industria del teatro, pero sin embargo, la conversación terminó dando un giro completamente distinto: la periodista Débora D’Amato le rogó que por favor recreara esa escena que divierte tanto a los internautas.

En Amor en custodia, Laport y Soledad se pasaban la mayor parte de las escenas actuando besos apasionados. En esta en particular, él se agarra de la cabeza y dice con un tono de voz desesperado: “Necesito hacerte el amor”. En Twitter y otras redes, los usuarios crearon los memes más ocurrentes con su cara y la frase “necesito”, aplicada a distintos contextos.

“Osvaldo, yo no sé si vos sabés que sos un meme en este momento. Pero, a raíz de este meme y este año 2022, que me pegó para el lado del amor, necesito empezar con tu imagen y que me digas: ‘Necesito hacerte el amor’”, le imploró Débora. “Necesito, Débora. Necesito…”, comenzó Osvaldo, metiéndose en personaje mientras se agarraba la cabeza.

“Necesito, necesito, Débora, necesito hacerte el amor”, repitió él, con el mismo exacto tono de voz, pero casi 20 años más tarde. Como era de esperarse, todos se rieron a carcajadas. “Yo se la hago a él, a Osvaldito, y le digo esto: ‘Osvaldo, Osvaldo, necesito, por favor… haceme un asado’”, bromeó Roly Serrano, haciendo reír a todos en el set.

Los memes de Osvaldo Laport en Twitter: "Necesito hacerte el amor"